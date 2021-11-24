كل ما تريد معرفته عن عيد الأوبت الفرعوني قبل افتتاح طريق الكباش

تشهد مدينة الأقصر بعد ساعات قليلة، افتتاح طريق الكباش للزيارة، للمرة الأولى منذ إعادة اكتشافه، وهذا الحفل سيشهد إعادة إحياء احتفالات قدماء المصريين خلال عيد الأوبت، لذا تستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة لعيد الأوبت الفرعوني، حسب الحسين عبد البصير، مدير الآثار بمكتبة الإسكندرية في تصريحات سابقة لـ«الوطن».

10 معلومات عن عيد الأوبت الفرعوني

1- احتفال مصري قديم، كان يُقام سنويا في طيبة «الأقصر»، في عصر الدولة الحديثة وما بعدها.

2- ينقل فيه تماثيل آلهة «ثالوث طيبة»، وهو المكون من كل من الإله آمون والإلهة موت، مع ابنهما الإله «خونسو»، داخل مراكبهم المقدسة خلال موكب احتفالي كبير.

3- تنتقل تماثيل الآلهة من معبد آمون في الكرنك، وتتجه إلى معبد الأقصر، في رحلة تمتد إلى 2700 متر.

4- كان هدف الاحتفال به، لقاء الإله «آمون رع» رب معابد الكرنك، بالإله آمون رب معبد الأقصر، مع تجديد الولادة، بالإضافة إلى إعادة تتويج الملك، وتجديد شرعيته لحكم البلاد.

أصل كلمة أوبت

5- كلمة «الأوبت» جاءت من جملة «حب نفر إن أوبت»، الموجودة في اللغة المصرية القديمة، وهذه الجملة معناها «العيد الجميل الخاص بالأوبت».

6- ضمن هذا الاحتفال، يكون اللقاء السنوي والزواج المقدس بين كل من الإله آمون رع مع زوجته الآلهة «موت».

7- خلال الاحتفال أيضاً كان تمثال الإله آمون رع يتم نقله من قدس الأقداس داخل معبده بمعابد الكرنك، على أن يتم وضعه داخل زورقه المقدس.

8- حمل الزوارق المقدسة لـ«آمون رع» مع زوجته «موت» وبرفقة ابنه الرب خونسو، على أكتاف الكهنة في عيد الأوبت.

9- الرحلة كانت تبدأ من خلال الزوارق المقدسة، وسط مجموعة من كل من العازفين والموسيقيين والزمارين، بالإضافة إلى مجموعة من الجنود موجودين على العربات الحربية.

10- تتجه الزوارق إلى معبد الأقصر، على ترانيم تمجد الإله آمون رع، كما أنها تُعلي من شأنه، وتدعوه إلى إسباغ كل من فضله ورعايته وحمايته على ملك البلاد.