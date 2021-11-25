مرممة بطريق الكباش لـ السيسي: «رئيس الوزراء كان بيطلع معانا على السقالة»

رحبت إحدى مرممات طريق الكباش، وتدعى منال، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل افتتاح طريق الكباش، المقام حاليا بمدينة الأقصر.

وقالت «منال»: «نرحب بسيادتك، وكل ما وصلنا إليه بفضل دعم سيادتك، وكنا منتظرين هذا الافتتاح لسنوات طويلة، والحمد لله حصل في عهد سيادتك، وبفضل دعمك، ورئيس الوزراء كان بيتابع معانا الشغل بنفسه وكان دايما بيطلع معانا على السقالة ويوجه الشغل، هذا كله كان دافعًا لنا للعمل بمنتهى الحماس».

وصول السيسي لحفل افتتاح طريق الكباش

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، إلى موقع حفل افتتاح طريق الكباش في محافظة الأقصر.

ويعد افتتاح طريق الكباش بمثابة تحول لمحافظة الأقصر إلى متحف عالمي مفتوح للاستمتاع بسحر الرحلة سيرا على الأقدام بين معبدي الأقصر والكرنك، وترجع أهميته إلى كونه كان يجري فيه احتفالات أعياد «الأوبت» أو الاحتفال بموسم فيضان النيل، حيث أن قدماء المصريين كانوا يعتقدون أن الإله آمون ينتقل فيه إلى مقر الحريم للتزاوج والخصوبة، ومن ثم الخير والنماء للبلاد.

الكباش.. طريق الاحتفالات في مصر الفرعونية

ويعتبر طريق الملوك، أو طريق الكباش هو طريق الاحتفالات في مصر الفرعونية، حيث يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك مرورا بمعبد موت، وتتراص على جوانب الطريق تماثيل من الحجر الرملي تحاكي تمثال أبو الهول ولكن برأس كبش، وجرى تشييده خلال عصر الأسرة الـ18، ثم استكمل الملك نختنبو الأول، أحد ملوك الأسرة الثلاثين بناء الجزء المتبقي من الطريق الذي تصطف على جانبيه تماثيل على هيئة أبو الهول برأس إنسان، وفقا لوزارة الآثار والسياحة.