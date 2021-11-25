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بدء احتفالية افتتاح طريق الكباش في الأقصر

كتب:

عمرو حسني
07:43 م | الخميس 25 نوفمبر 2021
حسام الحداد

حسام الحداد

بدأ، منذ قليل، حفل افتتاح طريق الكباش في محافظة الأقصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنقل مختلف الفضائيات في بث مباشر الفعالية التي تحظى باهتمام محلي ودولي، ويقدم الحفل كل من الإعلامية إيمان الحصري والإعلامية إنجي القاضي، والإعلامي حسام الحداد.

احتفالية عالمية اليوم في الأقصر

وتفتتح مصر، اليوم، طريق الكباش في محافظة الأقصر وسط حضور عالمي وإقليمي ووجود أغلب القنوات العالمية لنقل عظمة الحضارة الفرعونية القديم، وحرصت وزارة السياحة والآثار على تجديد الطريق طوال 4 سنوات مع ترميم التماثيل الموجودة على جانب الطريق ليصبح بذلك أكبر طريق مفتوح يضم آثار في العالم.

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