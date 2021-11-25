وزير الآثار: الكباش رمز المعبود آمون منذ القرن الـ 14 قبل الميلاد

رافق الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جولة خلال حفل افتتاح طريق الكباش قدم خلالها شرحا تفصيليا للطريق وما يحتويه من تماثيل، قائلا إنَّ عدد الكباش في الطريق 1057 تمثالا، منهم 807 تماثيل على شكل رأس أبو الهول، أي رأس إنسان، و250 تمثالا من ناحية معبد الكرنك «صفين، صف 120 تمثالا، وصف من الناحية التانية 130 تمثالا على شكل كبش».

وزير الآثار: الكبش رمز المعبود آمون ويعود للقرن الـ 14 قبل الميلاد

وأضاف «العناني»، خلال احتفالية إحياء طريق الكباش، «الكبش رمز المعبود آمون والذي كان معبود الأقصر، ويرجع للقرن الـ 14 قبل الميلاد، والطريق ده عمره أكثر من 3400 سنة».

وتابع: «احنا لقينا تلت التماثيل، لكن النهاردة احنا بنعلن انتهاء مشروع الكشف عن طريق الكباش، ولغاية النهاردة بيقولوا لقوا رؤوس جديدة وهنركبها كلها، ولينا الفخر إن كل اللي شغالين أثريين مصريين».

العناني: الأقصر متحف مكشوف أمام العالم

وواصل: «الشغل الأكبر في الطريق كان من 2004 حتى 2011، والدولة عملت مشروعات عشان تكشف على الطريق لكن المشروع تعثر بعد 2011 ثم تم استئناف المشروع بعد توجيهات الرئيس السيسي في نهاية 2017 وقامت بالتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار».

واستكمل: «الأقصر أصبحت النهاردة متحف مكشوف مفتوح للعالم، الطريق ده بيربط معبد الكرنك شمالا بمعبد الأقصر جنوبا».