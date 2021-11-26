شهد عز لـ«الوطن»: فخورة بالغناء في حفل طريق الكباش

أعربت المطربة شهد عز عن سعادتها وفخرها الكبير للغناء بحفل طريق الكباش، بمحافظة الأقصر، والذي أُقيم أمس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من المسئولين والوزراء، وتنقله وسائل الإعلام العالمية.

وأكدت شهد عز، في تصريحات خاصة، لـ «الوطن»، أنها فخورة أن تكون جزء من هذا الحدث الضخم، لافتة إلى أنها تدربت كثيرًا على هذه المقطوعة خاصة أنها باللغة المصرية القديمة والتي وجدت بعض الصعوبة في البداية في مراجعتها، حيث أنها قدمت أنشودة النداء الأول باللغة المصرية القديمة.

وأضافت الفنانة شهد عز، ابنة الفنان عز الأسطول أن الأمر خرج بصورة رائعة وذلك نتيجة العمل الجماعي معها ومع غيرها من فريق العمل.

ويعد افتتاح طريق الكباش بمثابة تحول في محافظة الأقصر إلى متحف عالمي مفتوح للاستمتاع بسحر الرحلة سيرا على الأقدام بين معبدي الأقصر والكرنك، وترجع أهميته إلى كونه كان يجري فيه احتفالات أعياد «الأوبت» أو الاحتفال بموسم فيضان النيل، حيث أن قدماء المصريين كانوا يعتقدون أن الإله آمون ينتقل فيه إلى مقر الحريم له من أجل التزاوج والخصوبة ومن ثم الخير والنماء للبلاد.

ويعتبر طريق الملوك، أو طريق الكباش طريق الاحتفالات في مصر الفرعونية، حيث يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك مرورا بمعبد موت، حيث تتراص على جوانب الطريق تماثيل من الحجر الرملي تحاكي تمثال أبو الهول ولكن برأس كبش بداية، والذي جرى تشييده خلال عصر الأسرة الـ18، ثم استكمل الملك نختنبو الأول، أحد ملوك الأسرة الثلاثين بناء الجزء المتبقي من الطريق الذي تصطف على جانبيه تماثيل على هيئة أبو الهول برأس إنسان، وفقا لوزارة الآثار والسياحة.