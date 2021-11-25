10 معلومات عن لارا إسكندر نجمة حفل افتتاح طريق الكباش

خطفت الفنانة المصرية الإيطالية لارا إسكندر، الأنظار خلال حفل افتتاح طريق الكباش، المقام حاليا في محافظة الأقصر، بحضور رئيس الجمهورية، وعدد كبير من المسئولين والوزراء، وتنقله وسائل الإعلام العالمية.

لارا إسكندر تبلغ من العمر 31 عاما

لارا، شاركت في الحفل بتقديم أغنية حلوة بلدنا حلوة، مع الفنان محمد حماقي، وقدمت الجزء الخاصة باللغات الأجنبية في الأغنية.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، 10 معلومات عن لارا إسكندر:

- من مواليد 18 ديسمبر 1990، لأب مصري إيطالي وأم لبنانية.

- ولدت لارا في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد في ولاية كاليفورنيا.

أول ظهور لـ لارا إسكندر في عالم الغناء

- ظهرت لأول مرة في عالم الغناء حين شاركت في مسابقة ستار أكاديمي الموسم السادس، وحصلت على المركز الخامس في المسابقة التي فاز بها السعودي عبدالعزيز عبدالرحمن، وكان أشهر المشاركين فيها المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، وقدمت خلالها أغنيات بالإنجليزية والفرنسية.

- أول أغنية أطلقتها في مسيرتها كانت عام 2010، بعنوان Mission Is You.

- حصلت عام 2010، على جائزة الميما كتشجيع لها في موهبتها.

- في 2012، قدمت أول ألبوم غنائي في مسيرتها الفنية، وكان بعنوان About A Girl، وقدمت فيه أغنية إيطالية، واشهرت بأغنية تعالوا غنوا معايا.

- عام 2012، حصلت على جائزة الموريكس دور من لبنان.

- في عام 2013، حصلت على أول جائزة عالمية، وهي ام تى في ايما عن منطقة الشرق الأوسط.

- تزوجت عام 2017 من اللبناني فيليب كتشوني في لبنان.

- أشهر أغنياتها كانت إعادتها لأغنية الفنانة العالمية داليدا الطابور.