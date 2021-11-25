إنجي القاضي تظهر بـ«زي فرعوني» خلال تقديمها حفل افتتاح طريق الكباش

ظهرت الإعلامية والصحفية إنجي القاضي، مقدمة احتفالية إحياء طريق الكباش، بإطلالة فرعونية كاملة، حيث ارتدت فستانًا أبيض، وحُليًا ذهبية على شكل ثعبان ملفوف حول رقبتها ويديها.

وقالت إنجي القاضي خلال تقديمها الحفل: «السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والسيدة حرمه، السادة ضيوف مصر الكرام، السيدات والسادة الحضور الكريم، شرف كبير إني أرحب بحضراتكم النهارده في احتفالية فريدة من نوعها، حدث مهم، مش بس لينا كمصريين لكنه مهم لكل عشاق الحضارة المصرية من كل بلاد العالم واللي أنظارهم دلوقتي متجهة لصعيد مصر وتحديدًا مدينة الأقصر».

الأقصر مدينة المائة باب

وتابعت: «مدينة الأقصر مدينة المائة باب، طيبة، الاحتفالية النهارده فيها عروض متنوعة، بينتهي بعرض مستوحى من عيد الأوبت من خلال موكب بيتحرك من معابد الكرنك حتى يصل من معبد الأقصر».

وواصلت: «مدينة آمون وهليوبوليس الجنوب وباست ومدينة الصولجان رمز القوة، وكلها أسامي لمدينة الأقصر واحدة من أجمل مدن الصعيد، المدينة المفعمة بالحياة والبهجة متدفقة بالحركة والنشاط زي تدفق النيل اللي واخداه في حضنها وبيجري فيها من آلاف السنين، النيل النهر العظيم كما أسماه أجدادنا اللي حافظوا عليه واحترموه وقدسوه».

واستكملت: «كورنيش النيل في وسط الأقصر ليس معلم سياحي فقط تم تطويره مؤخرًا بطول 2000 متر، وأصبح من المعالم الجذابة في هذه المدينة، هو شريان حياة لسكانها بينتقلوا من خلاله كل يوم».

وأضافت: «لكن أحلى ما في الأقصر هو أهلها، بشاشة وشوشهم وصفاء قلوبهم وكرم ضيافتهم، هما روحها وامتداد حضارتها وبناة حاضرها هم الحارس الأمين لآثارها وأسرارها».