ختام احتفالية طريق الكباش بحضور السيسي

اختتمت احتفالية إحياء طريق الكباش بمدينة الأقصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، إضافة لعدد من السفراء الأجانب.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد، منذ قليل، حفل افتتاح طريق الكباش في محافظة الأقصر.

افتتاح طريق الكباش

ويعد افتتاح طريق الكباش، بمثابة تحول في محافظة الأقصر إلى متحف عالمي مفتوح، للاستمتاع بسحر الرحلة، سيرا على الأقدام بين معبدي الأقصر والكرنك، وترجع أهميته إلى كونه كان يجري فيه احتفالات أعياد «الأوبت» أو الاحتفال بموسم فيضان النيل، حيث أن قدماء المصريين كانوا يعتقدون أن الإله آمون ينتقل فيه إلى مقر الحريم له من أجل التزاوج والخصوبة ومن ثم الخير والنماء للبلاد.

يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك

ويعتبر طريق الملوك، أو طريق الكباش هو طريق الاحتفالات في مصر الفرعونية، حيث يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك مرورا بمعبد موت، حيث تتراص على جوانب الطريق تماثيل من الحجر الرملي تحاكي تمثال أبو الهول ولكن برأس كبش بداية، والذي جرى تشييده خلال عصر الأسرة الـ18، ثم استكمل الملك نختنبو الأول، أحد ملوك الأسرة الثلاثين بناء الجزء المتبقي من الطريق الذي تصطف على جانبيه تماثيل على هيئة أبو الهول برأس إنسان، وفقا لوزارة الآثار والسياحة.