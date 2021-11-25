9 معلومات عن هند الراوي مطربة افتتاح طريق الكباش.. تلميذة جمالات شيحة

خطفت الفنانة هند الراوي الأنظار خلال مشاركتها في حفل افتتاح طريق الكباش، بمحافظة الأقصر، والمُقام حاليًا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من المسؤولين والوزراء، وتنقله وسائل الإعلام العالمية.

وتستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن هند الراوي:

- ولدت هند الراوي في عام 1987 بالإسماعيلية.

هند الراوي تعلمت غناء الفلكلور المصري علي يد فاطمة سرحان

- درست في معهد الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، قسم أصوات.

ـ اكتشفت شغفها بالموسيقى في عمر الـ7سنوات حين انضمت إلى فرقة النيل.

- تعلمت غناء الفلكلور المصري علي يد فاطمة سرحان وجمالات شيحة وكثير من الفنانين الشعبين، أغاني البدو وأغاني الدلتا وأغاني الصعيد وأغاني النوبة وأغاني الغجر وأغاني السواحل والسيرة الهلالية والملاحم الشعبية مع فرق كثيرة، وعملت مع فرقة النيل منذ العام 2003 كمغنية، فعززت تجربتها في الغناء الشعبي والفلكلور المغنى.

- من خلال عملها مع فرقة النيل تدربت على أغنيات من التراث الغنائي المصري والعربي.

- شاركت مع الفرقة في تقديم الكثير من الحفلات التي أقيمت في أماكن متعددة داخل مصر، وفي الوطن العربي وفي بعض الدول الأوروبية.

غنت في المؤتمر الوطني الثالث للشباب

- شاركت في العديد من الورش التدريبية على الموسيقى في مصر وخارجها.

- غنت في حفل المؤتمر الوطني الثالث للشباب بالإسماعيلية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- قدمت أغاني عدد من الأعمال الدرامية المحلية والعالمية، بينها فيلم «الفيل الأزرق» والمسلسل الفرنسي «Marseille».

ويعد افتتاح طريق الكباش بمثابة تحول في محافظة الأقصر إلى متحف عالمي مفتوح للاستمتاع بسحر الرحلة سيرا على الأقدام بين معبدي الأقصر والكرنك، وترجع أهميته إلى كونه كان يجري فيه احتفالات أعياد «الأوبت» أو الاحتفال بموسم فيضان النيل، حيث أن قدماء المصريين كانوا يعتقدون أن الإله آمون ينتقل فيه إلى مقر الحريم له من أجل التزاوج والخصوبة ومن ثم الخير والنماء للبلاد.