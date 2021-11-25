عضو «حقوق الإنسان»: افتتاح طريق الكباش يعيد هيبة ملوك وملكات مصر

قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتشكيل الجديد ورئيس شبكة الإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، إن مصر أمام حدث عالمي فريد من نوعه، يؤكد للعالم أن الحضارة ليست صدفة بل صنعها ومازال يصنعها الشعب المصري، فتجديد طريق الكباش بعد سنوات طويلة من الإهمال، يعد بمثابة استعادة لطريق ملوك وملكات مصر.

وأضاف «بسيوني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نجاح مصر في موكب المومياوات الملكية، خلق نوعًا من الترقب العالمي للشكل الجديد الذي ستقدم به مصر طريق الكباش، لاسيما أن اليوم يوافق عيد الأوبت الذي كان يحتفل فيه المصريون القدماء بالملوك والآلهة، ما يضيف بعدًا تاريخيًا مهمًا للافتتاح، وهو ما يؤكد أن مصر قادرة على إبهار العالم، خاصة أن العالم اعتاد على سحر الحضارة المصرية المتجددة.

استثمار هام في مجال السياحة

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الافتتاحات والفاعليات السياحية التي تقوم بها الدولة المصرية بعد الاستثمار في مجال السياحة، خاصة مع تضاعف عدد السائحين بعد جائحة كورونا، يخلق فرصًا للعمل، مشيرًا إلى أن ما تسعى إليه الدولة هو دمج بين الحضارة القديمة والحديثة، وإنشاء قناة اتصال بين عهدي قوة الدولة المصرية قديمًا وحديثًا، فمصر تستعيد رونق الدولة القديمة وحضارتها بهذا الافتتاح المبهر، الذي يوضح قوة الدولة المصرية، فهي معجزة جديدة يقدمها المصريين للعالم.

محافظة الأقصر تشهد أعمال التطوير

شهدت محافظة الأقصر شهدت أعمال تطوير على مدى الأشهر الماضية، من تجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها، فضلًا عن رفع كفاءة الخدمات بالمحافظة، لاستقبال الاحتفال بافتتاح طريق الكباش.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد زار القرى المتضررة من السيول بمحافظة أسوان، والتقي بالمواطنين ووجه بضرورة تعويض المتضررين، وذلك على هامش حفل افتتاح طريق الكباش المقام بالأقصر.