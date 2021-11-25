الألعاب النارية تزين سماء الأقصر خلال حفل افتتاح طريق الكباش

أضاءت الألعاب النارية احتفالية افتتاح طريق الكباش، اليوم، في محافظة الأقصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة حرمه انتصار السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ومختلف الوزراء.

احتفالية عالمية في الأقصر

وانطلق حفل افتتاح طريق الكباش الأسطوري في محافظة الأقصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته، في مراسم تحاكي احتفالات المصريين القدماء منذ أكثر من 5 آلاف سنة بأعياد «الأوبت»، ليصبح بذلك أكبر طريق مفتوح يضم آثار في العالم، بهدف التروّيج للسياحة في مدينة الأقصر، وإظهار ما تمتلكه من ثروة سياحية وأثرية.

الكرنفال الذي تتجه أنظار العالم نحوه، قدم الحفل الخاص به مجموعة الإعلاميين يروون تاريخ الأقصر، وما تحتويها من معابد وآثار فرعونية خلابة، ولا سيما طريق الكباش، من ضمنهم: الإعلامية إيمان الحصري، والإعلامية إنجي القاضي، زالإعلامية ندى رضا، والإعلامي حسام حداد، والإعلامية نانسي نور، والإعلامي محمد الشاذلي، والإعلامية هدير أبو زيد، والإعلامية نهى درويش.

مع شارة الانطلاق، اصطفت الفرق المشاركة واتخذ 600 شاب مواقعهم على طول طريق الكباش، رافعين البيارق والأعلام، وثلاث محفات تمثل ثالوث طيبة المقدس «آمون وموت وابنهم خنسوفي».

أوبريت غنائي وأنشودة آمون

وشهدت الاحتفالية أوبريت غنائي مدته 26 دقيقة، يمزج بين أنشودة آمون وأنشودة حتشبسوت وأغنية «الأقصر بلدنا بلد سواح»، أعاد توزيعه المايسترو نادر عباسي، والفنان أحمد الموجي، ويشارك فيه الفنان وائل الفشني والفنانة شهد، كما سيقدم محمد حماقي فقرة خاصة يُهدي فيها أغنية خاصة لمصر، وتنطلق في سماء الأقصر بالونات ومراكب وذهبية، تحمل شعار الأقصر.