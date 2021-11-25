أغنية «الأقصر بلدنا» في استعراض احتفالية افتتاح طريق الكباش

ظهر مقطع من أغنية «الأقصر بلدنا» الشهيرة للفنان محمد العزبي، في الأغنية التي قدمها الفنان الشاب محمد حماقي، مع الفنانة الشابة لارا إسكندر، والتي غنت فيها باللغة الإنجليزية، أثناء الاحتفال بافتتاح طريق الكباش في محافظة الأقصر.

الرئيس السيسي يشاهد الاحتفالية

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه السيدة انتصار السيسي، الاحتفالات وسط حفاوة بالغة وسعادة وحضور محلي ودولي.

احتفالية عالمية اليوم في الأقصر

حفل افتتاح طريق الكباش

استعدت جمهورية مصر العربية، اليوم لافتتاح طريق الكباش في محافظة الأقصر، وسط حضور عالمي وإقليمي، ووجود لأغلب القنوات العالمية لنقل عظمة الحضارة الفرعونية القديم.

وحرصت وزارة السياحة والآثار على تجديد الطريق، طوال 4 سنوات مع ترميم التماثيل الموجودة على جانب الطريق ليصبح بذلك أكبر طريق مفتوح يضم آثار في العالم.