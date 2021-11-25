مصرع طفل صدمته سيارة بالإسماعيلية بعد تغيبه عن منزله بيومين

عثر أهالي الطفل المتغيب بمنطقة القصاصين التابعة لمحافظة الإسماعيلية على جثة نجلهم بعد تغيبه عن المنزل لمدة يومين، حيث صدمته سيارة بالطريق وجرى نقله إلى المستشفي ولفظ أنفاسه الأخيرة داخلها، وجرى تسليم جثمانه إلى أسرته.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة كشفها أحد أقارب طفل القصاصين لـ«الوطن»، حيث أكد أن الطفل المدعو ياسين عبد الحميد أحمد والبالغ من العمر 15 عامًا، كان قد تغيب عن منزلهم، مشيرًا إلى أنه كان يجلس مع والده بجوار المنزل، وغادر والده المنزل متوجهًا إلى أحد الأماكن وعقب عودته لم يجده موجودًا بالمنزل.

محضر بالواقعة

وعقب تغيبه، بحثت عنه الأسرة في كل مكان، ولكنهم لم يجدوه، فقاموا بطباعة الكثير من الصور له وتوزيعها في الشوارع على أمل أن يعثر عليه أحدهم ويعيده إلى المنزل، ولكنه لم يعد، فتوجهوا إلى قسم الشرطة وحرروا محضرا بالواقعة حمل رقم 2084 لسنة 2021.

سيارة صدمته في الطريق

وأوضح أنه بعد تغيبه عن المنزل جاءهم النبأ الصادم عندما علموا بأنه صدمته سيارة بالطريق وتم نقله إلى إحدى المستشفيات في محاولة لإسعافه، ولكن لم يمكث بالمستشفى سوى ساعات قليلة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، مشيرًا إلى أن السيارة صدمته بعد نحو يومين من مغادرة المنزل.

خبر صادم من «فيس بوك»

وأشار إلى أن الأسرة تعيش في حالة من الحزن عليه منذ أن علموا بنبأ مصرعه، خاصة أنهم علموا نبأ وفاته من خلال منشور بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».