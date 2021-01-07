إصابة مدير المستشفي التعليمي بشبين الكوم بفيروس كورونا

أعلن الدكتور محمد طاحون، مدير مستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور الأعراض وإجراء المسحة الطبية، مشيرا إلى خضوعه للعزل المنزلي تحت إشراف الأطباء لتنفيذ البروتوكول الطبي المتبع.

وطالب «طاحون»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، المواطنين بالدعاء له بالشفاء، مؤكدا أن كل ما يهمه هو استمرار عمل المستشفي بكامل طاقتها، حيث أنها تحولت بالكامل إلي عزل صحي منذ ما يقارب الشهر لاستقبال حالات كورونا بعد زيادة معدل الإصابات في المحافظة .

كان مستشفى شبين الكوم التعليمي أعلن وفاة الدكتور أسامة عبدالله، استشاري الجراحة بالمستشفى، أمس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بالفيروس .

ونعت نقابة الأطباء بمحافظة المنوفية، الفقيد في بيان لها جاء فيه: «تنعي نقابة الأطباء بالمنوفية الدكتور أسامة عبد الله استشاري الجراحة بمستشفى شبين الكوم التعليمي، متأثرا باصابته بفيروس كورونا، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان».