مصرع طفل غرقا في ترعة القصاصين بالإسماعيلية

لقى طفل، مساء اليوم الأحد، مصرعه بمركز ومدينة القصاصين في الإسماعيلية، غرقا، إثر سقوطه في ترعة متفرعة من ترعة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم سيد عبد العال رئيس مباحث القصاصين يفيد بمصرع محمد أحمد عمرو 12 سنة، إثر سقوطه في الترعة.

استخراج الجثمان من الترعة

ونجح الأهالي بمعاونة رجال الشرطة في استخراج الجثمان من المياه إلا أنه توفي قبل وصوله إلي مستشفى القصاصين المركزي، فيما تحفظت الشرطة على الجثمان بثلاجة المستشفى.

وقال محمد عبد العزيز، أحد أهالي القرية: «إن الطفل مقيم بمنطقة الوابورات التابعة لمركز ومدينة القصاصين، وأنه سقط في مياه الترعة خلال لعبه مع بعض أصدقائه».

وتابع أن الأهالي حاولوا إنقاذه إلا أن عمق المياه حال دون استخراجه؛ ما أدى إلي وفاته في الحال، وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

الأهالي: «نطالب بتغطية الترعة»

وطالب أهالي منطقة الكوع والوابورات بمركز ومدينة القصاصين، بضرورة تغطية الترعة بسبب سير مئات الأطفال قربها خاصة مع بدء الموسم الدراسي، مطالبين بضرورة عمل حاجز خرساني بعيدًا عن الترعة لتغطيتها في مناطق وجود الأطفال لعدم تعريض حياتهم للخطر.

وتابع محمد عبد العزيز، أن عشرات الطلاب من المنطقة والعزب المجاورة يسيرون بجوار الترعة في أوقات مختلفة، مشيرًا إلى أن الأزمة قد تتكرر مرة أخرى.