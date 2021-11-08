تغيب طفل بالقصاصين في الإسماعيلية.. وأقاربه: دموع أمه لا تجف

تغيب طفل في منطقة القصاصين التابعة لمحافظة الإسماعيلية، وحررت أسرته محضرًا بالواقعة في قسم شرطة القصاصين حمل رقم 2084 لسنة 2021.

الأب عاد وتغيب ابنه

وكشفت إحدى أقارب الطفل لـ "الوطن" كواليس الواقعة، مشيرة إلى أن الطفل يدعى ياسين عبد الحميد أحمد ويبلغ من العمر 15 عامًا، وقبل تغيبه بساعات قليلة كان يجلس مع والده بالقرب من منزلهما، وتركه والده وتوجه إلى أحد الأماكن، وعقب عودته لم يجده.

محضر بالواقعة

وأضافت أن أسرته بحثوا عنه في أكثر من مكان ولكن لم يجدوه، لافتة إلى أنهم طبعوا صورا له ووزعوها على الأماكن المحيطة على أمل أن يعثر عليه أحد، منوهة إلى أنهم توجهوا إلى قسم شرطة القصاصين وحرروا محضرا.

وروت مأساة والدة الطفل بعد علمها بتغيبه، مضيفة «تبكي عليه ليلًا ونهارًَا وتمسك صورته على أمل عن يعود إليها».

وفي سياق آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، طالبا لمحاولته التعدي على نجل عمه بسبب خلافات الميراث في الدقهلية، عقب تداول مقطع فيديو للواقعة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو يتضمن ظهور شخص ممسكا بعصا خشبية، مهددا بها أحد الأشخاص بالدقهلية.

وتبين من خلال الفحص تحديد الشخص المشار إليه، وتبين أنه طالب بالمرحلة الثانوية، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبطه.

واعترف بارتكاب الواقعة، ومحاولته التعدي على نجل عمه «طالب بالمرحلة الثانوية» لخلافات بين والديهما على الميراث، وبإرشاده جرى ضبط العصا الخشبية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وباستكمال الفحص، تبين سابقة تحرير محضر بمركز شرطة ميت غمر، بين كلٍ من والديهما، تعدى بالضرب لوجود خلافات بينهما بسبب الميراث، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيلهما، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.