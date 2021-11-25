كواليس تسجيل أوبريت افتتاح طريق الكباش «صور»

شهدت مصر، مساء اليوم، حدثا تاريخيا فريدا، أعاد أنظار العالم للحضارة المصرية القديمة، وهو افتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنشر «الوطن»، صورا من كواليس تسجيل أوبريت افتتاح طريق الكباش، الذي قاده المايسترو نادر عباسي، مع أوركسترا الفلهارموني، والمايسترو أحمد الموجي.

حفل افتتاح طريق الكباش

أوبريت افتتاح طريق الكباش، تأليف موسيقي مشترك بين أحمد الموجي ونادر عباسي، صوليست الغناء بترتيب الظهور كالتالي:

- شهد عز: النداء الأول

هايدي موسى: أنشودة حتشبسوت

عز الأسطول: أنشودة أمون راع

وائل الفشني: الأقصر بلدنا، بالاشتراك مع 160 عازف إيقاع، مكون من مجموعة شباب إيقاعات الچيمبي المصري، وإيقاعات الموسيقات العسكرية، وتسجيل أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني.

والأوبريت من اختيار جميع الأشعار المستخدمة في الحدث من أناشيد وترانيم متواجدة ومدونة بالفعل على جدران المعابد، والخاصة باحتفال العيد الأشهر في مصر القديمة، وهو عيد الأوبت.

وقدم محمد حماقي، أغنية حفل افتتاح طريق الكباش، رفقة الفنانة لارا إسكندر، بأغنية حلوة بلدنا حلوة، وتقول كلماتها:

هنا هنا في جنة على أرضنا وجالنا العالم

قال هنا مكانا من بداية الحياة

من كل البلاد بلادنا فيها حجر بينطق تاريخنا

وده يشهد يعيش جوا روحنا ده بداية الحياة

لف الدنيا دور ودور كل فين تشوف تصور

سحر يعيش سنين تصور كل ده عندنا

حلوة وناسها حلوة شوفوا الجمال

شوفوا الخيال وشوفوا نيلها

حلوة بلادنا حلوة الكون بحاله

وبجماله مش في جمالها