وزير السياحة بعد افتتاح طريق الكباش: «يارب نكون قدرنا نسعد المصريين»

قال الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة نفذت افتتاح طريق الكباش، من أجل أهل مدينة الأقصر، لأنه كان يعمل مرشد سياحي منذ 30 سنة، ويعرف أن عملهم تضرر، والسياحة توقفت فترة طويلة، مبينا أنه سيجريث الترويج إلى الأقصر ومختلف المحافظات.

تضافر مختلف الجهات لإخراج الحفل بصورة جيدة

وأضاف «العناني» خلال لقاءه في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «mbc مصر» اليوم، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، «مردتش اتكلم في فلوس عشان اللي بيحصل قدام العالم كله، وأنا عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي العرض مرتين آخر أسيوعين، وهو بيخش في أدق التفصيل، ودي قوة للعالم أن الرئيس المصري مهتم بالحضارة المصرية، وجرى افتتاح متحف الغردقة، وكذا متحف بدعم مادي وسياسي ومعنوي، وأنا مذكرتش كل الوزراء، لأن كل الوزراء اشتغلوا، والداخلية أمنت الجميع، وتم عمل بي سي آر، ووزارة المالية اشتغلت، والخارجية، والشئون المعنوية والأمن وكله اشتغل، الدولة المصرية نظمت الفعالية».

اكتشاف 10 تماثيل اليوم

وأوضح وزير السياحة والآثار، أنه يمكن أن تمشى من الأقصر إلى الكرنك في الطريق مبينا أنه سيتم الكشف على الطريق أكثر الفترة المقبلة مشيرا إلى أنه تم الكشف عن ثلث الآثار الموجود في الطريق ونحاول إيجاد الباقي مشيرا إلى إيجاد 10 رؤوس اليوم للتماثيل، مواصلا: «يارب نكون قدرنا عملنا حاجة تسعدكم يامصريين، زوروا بلدوا واتفسحوا، بلدنا جميلة وشعبنا طيب، المتحف الكبير لسه الرئيس هيعلن امتى هيكون افتتاحه».

الألعاب النارية تضيئ سماء الأقصر

وأضاءت الألعاب النارية احتفالية افتتاح طريق الكباش اليوم في محافظة الأقصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه السيدة انتصار السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وحرمه ومختلف الوزراء.

احتفالية عالمية اليوم في الأقصر

وتستعد جمهورية مصر العربية، اليوم لافتتاح طريق الكباش في محافظة الأقصر وسط حضور عالمي وإقليمي ووجود أغلب القنوات العالمية لنقل عظمة الحضارة الفرعونية القديم، وحرصت وزارة السياحة والآثار على تجديد الطريق طوال 4 سنوات مع ترميم التماثيل الموجودة على جانب الطريق ليصبح بذلك أكبر طريق مفتوح يضم آثار في العالم.