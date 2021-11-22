وزير السياحة يشهد افتتاح فعاليات المؤتمر الاقتصادي لدار أخبار اليوم

شهد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، فعاليات افتتاح الدورة الثامنة للمؤتمر الاقتصادي لدار أخبار اليوم تحت عنوان «100 مليار دولار صادرات.. الحلم ممكن»، الذي افتتحته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء الكهرباء والبترول والشباب والرياضة.

وحضر المؤتمر، المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعدد كبير من رجال المال والأعمال والاقتصاد.

6 جلسات عامة وتخصصية

ويناقش المؤتمر من خلال 6 جلسات عامة وتخصصية: الصناعة والاستثمار، التمويل أساس التصدير، والبترول والغاز والكهرباء انطلاقة الطاقة، جسور بوابة مصرية للأسواق العالمية، النقل واللوجستيات ركيزة التصدير، التنمية العمرانية وتصدير العقار، التصنيع الزراعي والثروة الحيوانية الواقع والطموح.

يذكر أنّ المؤتمر يُعقد للمرة الثامنة على التوالي تزامنا مع الطفرة التي يحققها الاقتصاد المصري، من زيادة في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعميق الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات إلى العالم الخارجي.