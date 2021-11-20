وزير السياحة يتفقد معبدي الأقصر والكرنك استعدادا لاحتفالية طريق الكباش

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، معابد الأقصر والكرنك صباح اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير وتجهيز المنطقة الأثرية، ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بها، وذلك خلال زيارته الحالية للأقصر، لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات النهائية للفعالية الكبرى «الأقصر.. طريق الكباش»، المقرر إقامتها يوم 25 نوفمبر الحالين للترويج للأقصر، وإظهار مقوماتها السياحية والأثرية.

رافقه خلال الزيارة، مساعدي الوزير للمشروعات والشؤون الفنية، ورئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، ومدير عام آثار مصر العليا، ومدير عام آثار الأقصر، ومدير عام آثار الكرنك.

تفقد مسارات الزيارة وأعمال الترميم

وخلال جولته حرص الوزير على تفقد مسارات الزيارة وأعمال الترميم التي تمت، وما تم إنجازه من أعمال ترميم وتطوير ونظام إضاءة جديد يتماشى مع النسق الحضاري لهذه المواقع، لإبراز المنطقة الأثرية ورونقها.

يذكر أنّ وزير السياحة والآثار، وصل إلى الأقصر مساء أمس، في إطار زياراته المكثفة للوقوف على اللمسات النهائية لفعالية الأقصر، حيث أجرى جولة في السوق السياحي، والتقى عددا من أصحاب البازارات والعاملين بها، والاستماع لآرائهم ومشكلاتهم والعمل على حلها.