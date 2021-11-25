رئيس جامعة حلوان يشيد بدور الدولة في افتتاح طريق الكباش بالأقصر

أشاد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، بدور الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في افتتاح مشروع الكشف عن طريق الكباش، والاحتفالات الخاصة بطريق الأقصر المهيبة، التي يشهدها العالم أجمع بترقب وتأهب.

حفل مهيب يروج لمدينة الأقصر

ولفت رئيس جامعة حلوان في بيان له، إلى الاهتمام الملحوظ للدولة المصرية بآثارها ومعالمها السياحية والتاريخية، وإعادة الأمجاد للحضارة المصرية والجذب السياحي، فقد شهدنا موكب المومياوات الملكية، الذي شاركت فيه بعض كليات جامعة حلوان، واليوم نشهد هذا الحفل المهيب للترويج لمدينة الأقصر كمتحف مفتوح.

طريق الكباش الفرعوني

يذكر أن طريق الكباش الفرعوني، عبارة عن طريق مواكب كبرى لملوك الفراعنة، وكانت تحيى داخله أعياد مختلفة، ويعود إلى ما قبل أكثر من 5 آلاف عام، عندما شق ملوك مصر الفرعونية فى طيبة «الأقصر حاليا» طريق الكباش، لتسير فيه مواكبهم المقدسة، خلال احتفالات أعياد الأوبت كل عام.

وكان الملك يتقدّم الموكب، ويتبعه علية القوم، كالوزراء وكبار الكهنة ورجال الدولة، إضافة إلى الزوارق المقدسة المحملة بتماثيل رموز المعتقدات الدينية الفرعونية، فيما يصطف أبناء الشعب على جانبى الطريق، يرقصون ويهللون فى بهجة وسعادة، وبادر إلى شق هذا الطريق الملك أمنحوتب الثالث، تزامنا مع انطلاق تشييد معبد الأقصر، لكن الفضل الأكبر فى إنجاز «طريق الكباش» يعود إلى الملك نختنبو الأول، مؤسس الأسرة الثلاثين الفرعونية «آخر أسر عصر الفراعنة».