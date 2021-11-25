إضاءة مبنى «القومي للمرأة» بالبرتقالي احتفالا باليوم العالمي ضد العنف

أضاء المجلس القومي للمرأة اليوم الخميس، مبناه الرئيسي باللون البرتقالي للعام الرابع على التوالي تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق يوم 25 نوفمبر من كل عام، وبدء فعاليات حملة الـ 16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التي يطلقها المجلس تحت شعار «كوني» وتستمر حتى 10 ديسمبر المقبل.

مناهضة العنف ضد المرأة

وتأتي إضاءة مقر المجلس الرئيسي باللون البرتقالي في هذا اليوم تضامنا مع النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، ودعما لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة في العالم بأسره.

فعاليات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة

هذا وينظم المجلس خلال حملة هذا العام العديد من الأنشطة والفعاليات تهدف إلى التوعية بمناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله بمختلف أنحاء الجمهورية، وخلق رفض مجتمعي للثقافات السلبية الموروثة حول العنف ضد المرأة بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لذلك.