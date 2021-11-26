«الاتصالات» تصدر طوابع بريد تذكارية تخليدا لاحتفالية طريق الكباش

في إطار مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمشاركة وزارة السياحة والآثار في توثيق حدث افتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر، أصدرت الهيئة القومية للبريد مجموعة طوابع بريد تذكارية بتقنية QR Code؛ لتخليد هذه المناسبة المهمة التي تعد محط أنظار العالم.

توثيق افتتاح طريق الكباش بمدينة الاقصر

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إصدار مجموعة الطوابع التذكارية لتوثيق افتتاح طريق الكباش بمدينة الاقصر ذلك الممر التاريخي الذي يعد من أهم المعالم الأثرية في العالم.

وتابع: «تأتي هذه الخطوة في إطار الدور الحيوي للبريد المصري في تخليد المناسبات والأحداث الوطنية العظيمة وفي ضوء تضافر الجهود لتوثيق هذا الحدث العالمي البارز».

وأشار «طلعت» إلى أن حدث افتتاح طريق الكباش الذي يربط معابد الكرنك شمالا بمعبد الأقصر جنوبًا يعكس عراقة مصر وحرصها على الحفاظ على إرثها الأثري وتجديده من خلال إحياء أقدم ممر تاريخي».

وأوضح «كما يتم من خلاله نقل صورة حضارية من صعيد مصر على نحو يمزج بين أصالة الماضي وعبقرية الحاضر خاصة وأن الافتتاح يتواكب مع الإعلان عن تحويل مدينة الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم».

«العناني» يشكر الاتصالات على إصدار الطوابع

ومن جانبه، وجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد على إصدار طوابع بريد تذكارية لتخليد حدث افتتاح طريق الكباش الذي يحظى باهتمام كبير على المستويين المحلي والعالمي.

وأشار الى أن هذا الحدث يستهدف الترويج للأقصر كمنتجع سياحي متكامل في ضوء الجهود المبذولة لتنشيط السياحة وإبراز مقومات مصر السياحية.

وصرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن افتتاح طريق الكباش حدث تاريخي انتظره العالم أجمع وذلك لمشاهدة الاحتفالات التي كان يقوم بها القدماء المصريون منذ أكثر من 5 آلاف عام في قلب طريق الكباش الفرعوني.

وتابع: «إصدار مجموعة طوابع بريد تذكارية، مزودة بتقنية QR Code ليتمكن هواة الطوابع والمتابعون من الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالطابع والمناسبة التي تم إصداره فيها، عبر ربط الطابع بشبكة الإنترنت، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي يشهدها البريد المصري حاليا، حيث تهدف إلى تطبيق التحول الرقمي في جميع الإدارات والقطاعات والخدمات التي يقدمها».

جدير بالذكر أن مجموعة الطوابع التذكارية مكونة من ثلاثة طوابع، مقاس كل طابع منها «3 سم × 5 سم» بقيمة 5 جنيهات لكل طابع، أوفست متعددة الألوان، ومؤمنة ضد التزييف ومزودة بتقنية «QR Code».