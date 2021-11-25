أستاذ علوم سياسية: افتتاح طريق الكباش رسالة من مصر للعالم

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن افتتاح طريق الكباش، رسالة من مصر للعالم كله، بأن مصر هي الحضارة، ومصر هي التاريخ ومصر هي الآثار.

الاحتفال يظهر للعالم الحضارة المصرية القديمة

وأوضح بدر الدين في تصريحات لـ«الوطن»، أن افتتاح طريق الكباش، احتفالية كبيرة تقيمها مصر، لها أهمية كبيرة، خاصة أن العالم كله، سيشهد الاحتفال على الهواء مباشرة، وهو يعكس للعالم دور مصر الحديثة، في إظهار الحضارة المصرية القديمة، قائلا: «هذا الافتتاح هو عامل جذب سياحي وترويج للآثار كبير في مصر، وأن طريق الكباش سيكون بمثابة أكبر متحف مفتوح في العالم».

افتتاح طريق الكباش يتزامن مع موسم العطلات في أوروبا

كما أشار بد الدين إلى التوقيت الذي ستتطلق فيه مصر افتتاح طريق الكباش، قائلا: «أحسنت مصر اختيار التوقيت الذي تطلق فيه هذا الاحتفال العظيم الذي سنشهده خلال ساعات، فنحن مقبلين بعد شهر من الآن، على موسم العطلات في أروبا والعالم الغربي، والذي يبدأ فيه الكثيرين بالسفر للأماكن المختلفة، فمن المتوقع بعد أن يشهدوا تلك الاحتفالية التي لا أشك في أنها ستكون عظيمة، ستكون مصر ضمن اختياراتهم، إن لم تكن أولها».

القنوات الناقلة لافتتاح طريق الكباش اليوم

وتنطلق فاعليات افتتاح طريق الكباش بعد ساعة أو أقل من الآن، وتم الانتهاء من تطوير البنية التحتية، والشوارع والميادين والكورنيش بمحافظة الأقصر، إلى جانب الانتهاء من ترميم صالة الأعمدة بمعبد الكرنك وتطوير نظام الإضاءة بمعبد الأقصر.

ومن جانبها، حددت وزارة السياحة والآثار القنوات الناقلة للاحتفال بافتتاح طريق الكباش اليوم على الهواء مباشرة، وهم:

- قناة DMC

- قناة CBC

- قناة ON E

- قناة المحور

- قناة الحياة