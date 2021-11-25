محمد حماقي عن طريق الكباش: «حسيت بهيبة المكان وطاقته»

قال الفنان محمد حماقي، إن احتفالية افتتاح طريق الكباش كانت عظيمة وعالمية، لافتًا إلى أنه شعر بالفخر والمسؤولية تجاه أدائه لأغنية خاصة بافتتاح طريق الكباش، وعبّر عن ذلك بقوله: «النهاردة قدمنا شيء عظيم، وكان فيه رهبة وضغط، ومن ساعة ما جيت وحسيت بهيبة المكان الكبيرة وفيه طاقة، وأنا غيور أوي على مصر».

الأغنية قدمت خليط من الحضارة مصر

وأضاف «حماقي»، خلال استضافته في حلقة خاصة لاحتفال طريق الكباش ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على فضائية «ON»، أنه ومؤخرًا بات يشعر بحالة من الرضا فيما تقوم به القيادة السياسية، وإرسال مختلف الرسائل لكافة دول العالم، مفادها أن مصر عظيمة بكل تفاصيلها وإنجازاتها معقبًا: «كلمات الأغنية كان فيها مزج بين عظمة المكان والمواطنين في مصر، وكان فيه ميكس عن الحضارة اللي مكمله بحلاوة الشعب المصري والبلد دي».

وأوضح أنه في كثير من الأحيان يفكر بأن القدماء المصريين كان لديهم وسائل تكنولوجيا متقدمة، ساعدتهم على بناء مثل تلك المعابد والمسلات والآثار الممتدة للآلاف السنوات، قائلًا: «حسيت أنه كان عندهم تكنولوجيا وبعدين الزمن لف، وده شيء مش طبيعي».

وأكد أنه دائم الزيارات للأقصر وغيرها من الأماكن حول العالم، وفيها يحكي عن مصر وغناها الثقافي والسياحي والأثري، كدعوة منه للأجانب من أجل زيارة مصر، مختتمًا: «أنا دلوقت مش محتاج أقول حاجة، الناس كلها شافت وأنا بقيت حاسس بفخر ورضا».