«ذهب مصر السائل» يسطع في «الأورمان»: صافي يا «عسل»

منتجات عسل بأنواع وأحجام وأشكال مختلفة.. أسعار تناسب جميع الفئات.. مشتقات غذاء الملكات وعلاجات لأمراض عديدة، مكان واحد يجمع كل هذا هو «مهرجان العسل» فى دورته الثالثة بحديقة الأورمان بالجيزة، تحت شعار «ذهب مصر السائل»، ويشارك فيه 100 عارض ومُربٍّ وصاحب منحل. جاءت الدورة الحالية، مختلفة عن العامين الماضيين، إذ رصدت «الوطن» فى جولتها التفقدية عجائب وغرائب داخل المعرض، منها مشاركات حيوانات مفترسة، وأنواع من المخللات المصنوعة من العسل، بجانب بعض المنتجات العلاجية، فحظى بإقبال كبير وإشادات من زائريه.

«حلو وحادق»: ليمون معصفر وخيار مخلل «زي الشهد»

الخلط بين الحلو والحادق غير مستساغ لمعظم المواطنين، لكن المشهد فى الدورة الثالثة من «مهرجان العسل» كان مغايراً، إذ ابتكر أحد المناحل أنواعاً من «المخللات» ممزوجة مع العسل، بحسب ما أوضحته أميرة عبدالرازق، مسئولة بالمنحل الذى ينتج عبوات من «فلفل أحمر مطحون، خيار حلقات ومُقطع، مسطردة، زيتون مفروم، ليمون معصفر»، بجانب أنواع من الجبن، منها «ريكفور بعين الجمل، وجبن بالزيتون وبالسبانخ» بخلاف البسطرمة، والغريب أن كل تلك المنتجات ممزوجة بعسل النحل.

لا يؤثر مذاق العسل على الجبن كثيراً، بينما يظهر فى المخلل، وفقاً لما ذكرته «أميرة» لـ«الوطن»، حيث يعطيه مذاقاً مزيجاً بين الحلو والحادق، لافتة إلى أن الهدف من تلك المنتجات الغذائية، التى لاقت استحسان زوار المهرجان، هو الاستفادة من القيمة الغذائية الموجودة فى عسل النحل، للأشخاص غير المقبلين عليه فى صورته الطبيعية الخالصة، لذلك جاءت فكرة إضافته إلى منتجات يفضلها الجمهور العادى: «مش كل الناس بتقدر قيمة العسل وتستسيغه».

تبدأ الأسعار فى المنحل من 25 إلى 90 جنيهاً، وذلك لمنتجات مخللات العسل، بحسب «أميرة»، فضلاً عن أنواع الحلوى بجوز الهند والمكسرات، والتى من بينها المصنوعة بدون سكر أو مواد حافظة، لاستخدامها مع مرضى الضغط المزمن، حسبما أوضحت مسئولة المنحل، مشيرة إلى أن الجمهور يُقبل بشكل كبير على أنواع الجبن والمخللات والمسطردة، المخلوطة بعسل النحل، خاصة أنها تجربة جديدة عليهم، ومفيدة فى الوقت ذاته.