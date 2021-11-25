حصاد منتدى الشباب.. «العالم في ضيافة مصر»

توصية، فاستجابة، فدعوة، هكذا ظهر منتدى شباب العالم إلى النور. البداية كانت فى 25 أبريل 2017، عندما عرضت مجموعة من الشباب المصرى، خلال المؤتمر الوطنى للشباب بالإسماعيلية، مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مختلف دول العالم، ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع. خرجت النسخة الأولى من منتدى شباب العالم، على أرض مدينة السلام، شرم الشيخ، نوفمبر 2017، ثم انطلقت النسخة الثانية فى 2018، والنسخة الثالثة فى 2019، حتى وصل المنتدى إلى محطته الرابعة فى 2022، بعد توقفه بسبب جائحة كورونا التى انتشرت حول العالم.

ويعتبر منتدى شباب العالم منصّة فعّالة للحوار تجمع الشباب من مختلف الجنسيات والثقافات للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات فى حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة، وأصبح منتدى شباب العالم فرصة للتواصل مع كبار صانعى القرار والمُفكّرين حول العالم. وعلى مدار نسخه الثلاث الماضية، ناقش المنتدى العديد من القضايا الهامة المطروحة على الساحة الدولية، مثل ريادة الأعمال والتحول الرقمى ومكافحة الإرهاب والتطرف والكراهية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعى وتغير المناخ وحقوق الإنسان.