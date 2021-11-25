شركات السياحة: عودة الطيران بين مصر والسعودية بشرة خير لبدء العمرة

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة السابق، أن قرار عودة حركة الطيران بين مصر والسعودية لوضعها الطبيعي يعتبر خطوة مهمة وضرورية لعودة رحلات العمرة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن شركات السياحة تتطلع لإلغاء فترة الـ 5 أيام الحجر الصحي المؤسسي الذي فرضتهم السلطات السعودية على كافة القادمين من مصر حتى تعود رحلات العمرة بشكل سريع.

أول رحلات العمرة خلال يناير

وأضاف لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن تكون أول رحلة عمرة للمصريين بعد توقف نحو عامين خلال شهر يناير المقبل، لافتا إلى أن هناك العديد من الخطوات الإجرائية التي ستقوم بها وزارة الحج السعودية فضلا عن وزارة السياحة المصرية وبعدها يبدأ تنفيذ الرحلات، مشيرا إلى عدم وجود أي قرار سعودي بمنع أداء المصريين للعمرة.

الإجراءات التنفيذية للعمرة

ومن جهته، قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن الخطوة المقبلة لبدء موسم العمرة بعد قرار عودة الرحلات بين مصر والسعودية لوضعها الطبيعي هو قيام وزارة الحج السعودية بتفعيل الوكلاء السعوديين وفتح توثيق عقود وكالة العمرة لشركات السياحة المصرية إلكترونيا، مع إصدار الضوابط المنظمة لسفر المعتمرين المصريين.

ولفت إلى أن وزارة السياحة المصرية أعلنت أنها وضعت التصورات المبدئية للضوابط المصرية للعمرة، موضحا أن تلك الإجراءات من الممكن أن تنتهي خلال شهر على الأكثر.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»: «غرفة شركات السياحة أبرمت تعاقدًا مع أحد شركات التأمين للقيام بكافة الإجراءات الطبية اللازمة للمعتمرين المصريين قبل سفرهم من مصر وحتى عودتهم من المملكة العربية السعودية بعد أداء المناسك»، مشيرا إلى أن شركات السياحة جاهزة لتنظيم برامج العمرة فور صدور الضوابط المصرية بشأنها.

يشار إلى أن السلطات السعودية سمحت لغير المعتمرين بالطواف حول الكعبة وفي الصفا والمروة في خطوة مبشرة لعودة موسم العمرة لما كان عليه قبل جائحة كورونا.