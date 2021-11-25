ضبط موظف ساعد آخر للاستيلاء على قطعة أرض من أملاك الدولة بالقليوبية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط موظف بالقليوبية، مكن آخر من الاستيلاء على قطعة أرض من أملاك الدولة، بـ2 مليون جنيه، ليقيم عليها محل تجاري دون وجه حق.

ضبط موظف أخل بواجبات موقعه الوظيفي

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «موظف بأحد المجالس المحلية بالقليوبية، له معلومات جنائية» باستغلال موقعه الوظيفي بالتواطؤ مع «صاحب محل لتجارة الألوميتال، مقيم بالقليوبية» وتمكينه من استصدار ترخيص لإقامة محل تجاري خاص به على أراضي أملاك الدولة.

وتبين من التحريات أن الأول أجرى المعاينة للأرض وأثبت أنها ليست من ضمن أملاك الدولة «على غير الحقيقة» لكونها مملوكة لإحدى الجهات الحكومية، مما مكن المتهم الثاني من التعدي على أراضي الدولة والإضرار بالمال العام بما قيمته «2 مليون جنيه» والتي تمثل قيمة الأرض والمخالفات المستحقة عليها والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.