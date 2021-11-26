مصمم لوجو افتتاح طريق الكباش: «مقتبس من احتفالات المصريين القدماء»

على غرار مهرجان «الإبت» عند المصريين القدماء، ومن خلال رسومات الفن التجريدي، التي تحتاج إلى متخصص في فك الشفرات والألغاز، ومن خلال تجسيد قرص شمس «أمون»، بجميع أشكالها وأحجامها ومقاساتها؛ استطاع حسام، الشاب العشريني، مصمم لوجو حفل افتتاح طريق الكباس، خلق روح جديدة في لوجو الاحتفالية، الذي كان خير دعاية للحدث العالمي.

ووسط كل الاستعدادات الضخمة للحدث الكبير والتاريخي، وقع الاختيار على حسام هشام، صاحب الـ24 عاما، ليصمم اللوجو الأهم في تاريخه، وفي وقت قياسي.

تصميم يحكي قصة تاريخية

«حبيت إني أربط بين احتفال القدماء المصريين سابقا، وبين احتفالنا بالطريق في الوقت الحاضر»، بهذه الكلمات بدأ «حسام» حديثه لـ«الوطن»، شارحا التصميم الذي نفذه باستخدام مهرجان «الإبت»، كصورة ذهنية له، فكان الملك في أثناء الاحتفال يتحرك بالموكب عن طريق معبد الكرنك ومعبد الأقصر، مرورا بطريق الكباش بداخل مركب محمولا على الأكتاف.

مهمة تنفيذ وتصميم اللوجو

وأسندت مهمة تصميم اللوجو إلى «حسام»، من إدارة العلاقات العامة المشاركة في الإعلان عن حفل افتتاح طريق الكباش، ليتولى وضع تصميمات وتنفيذ جميع أعمال الديكورات الخاصة بالاحتفالية، بداية من التصميمات الورقية، وحتى المساهمة في بناء الديكورات، «تفاجأت بترشيحي لتصميم لوجو لحدث بالأهمية ديه».

مهمة استغرقت 3 شهور

3 شهور أخذها «حسام»، مصمم الجرافيك، لتنفيذ هذا التصميم ليظهره إلى النور، الذي كان تحديًا كبيرًا له في إبراز عنصر، يُعبر عن هوية مدينة الأقصر، ودمجه مع بقية الأشكال، من حيث أبعاد الكتلة والفراغ، وتم البحث عن الأنماط والأشكال التي تعبر عن المدينة إلى أن تم الاستقرار على عنصر موكب «الإبت»، الذي كان الاحتفال الرسمي في وقتها، وبعد دمج تلك العناصر ظهر التصميم بالصورة النهائية.

وعن الطريقة التي اتبعها الشاب العشريني في تنفيذ التصميمات، يقول إنه في البداية قام بمعالجة الصورة باستخدام الجرافيك، وبعد عدد كبير من المحاولات على الصورة تمكن من معالجة الصور، إلا أنه لم يستحسن الألوان والكتابة بداخل الصورة، فقام بتعديل آخر عليها بعدما رجع إلى تصميمات ورسومات قديمة ليغذي بصره قبل أن ينهي الشكل الأخير للتصميم.