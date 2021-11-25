مؤلفة «بلدنا الحلوة» في افتتاح طريق الكباش: «تأثر السيسي بالكلمات فرحني»

«بلدنا حلوة»، كلمات أغنية افتتاح حفل طريق الكباش، في مدينة الأقصر، التي غناها الفنان محمد حماقي، بمشاركة المطربة لارا إسكندر، التي غنت الجزء الخاص باللغة الإنجليزية، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحدث العالمي الذي لفت أنظار جميع الصحف ووسائل الإعلام العالمية.

منة القيعي تكشف كواليس أغنية افتتاح طريق الكباش

وكشفت منة عدلي القيعي، مؤلفة «بلدنا حلوة» عن كواليس تحضير أغنية افتتاح حفل طريق الكباش، موضحة أن إيهاب عبدالواحد، ملحن الأغنية، تواصل معها وأخبرها بأنهم في صدد تجهيز مشروع يعد تكملة لما حدث في مسيرة المومياوات الملكية، بتنظيم من «سعدي جوهر»، وبدأوا بالفعل مع أحمد المرسي، مخرج الحفل، وهاني أباظة مصمم الرقصات؛ لوضع فكرة الأغنية التي استغرقت منهم عدة أسابيع حتى الوصول إلى الشكل النهائي.

سر اللغات في أغنية «بلدنا حلوة»

ويعتبر نادر حمدي، هو صاحب اللمسات الفنية، في التوزيع الموسيقي للأغنية، بحسب ما ذكرته «القيعي» لـ«الوطن»، مضيفة أن الفريق استقر في النهاية على أن تكون الأغنية بصوت محمد حماقي ولارا إسكندر، إذ كان من المفترض أن تكون كلمات الأغنية تحتوي على العديد من اللغات المختلفة، وألفت الكاتبة ولارا الجزء الخاص باللغة الإنجليزية، وكتب محمد ثروت عبدالحميد، اللغة الفرنسية.

القيعي: «أول مرة أشوف رد فعل الرئيس السيسي على كلماتي»

«متعودة على ردود الأفعال بس المرة دي كانت مختلفة بسبب تأثر الرئيس السيسي وقرينته بالكلمات»، هكذا عبرت «القيعي» عن شعورها بعد رؤيتها وسماعها الأغنية في حفل افتتاح طريق الكباش: «أول مرة يحصلي الشعور ده»، خاصة وأنها شاركت بكلماتها في العديد من الفعاليات التي حضرها الرئيس السيسي، منها «افتتاح الأولمبياد وكأس العالم لليد وعدد من الافتتاحات الرئاسية»، إلا أنها المرة الأولى التي ترى فيها تأثر الرئيس مباشرة بكلماتها.

الصعوبات التي واجهت فريق عمل «بلدنا حلوة» هو الوصول إلى الطريق الصحيح في الكلمات واللحن والفكرة: «قعدنا كتير عشان نوصل للشكل المناسب»، خاصة في ظل وجود أغنية شهيرة وقوية للمدينة وهي «الأقصر بلدنا»، وهو ما جعلهم يرغبون في البعد عن المقارنات، وتوصيل شعورهم إلى الجمهور.