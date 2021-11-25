ملحن «بلدنا حلوة» في حفل طريق الكباش: مزجنا «الأقصر بلدنا» بلحن حديث

«حلوة بلادنا حلوة، الكون بحاله وبجماله مش في جمالها»، كانت تلك كلمات أغنية افتتاح حفل طريق الكباش بمدينة الأقصر، بصوت الفنان محمد حماقي، وبمشاركة المطربة لارا إسكندر، للجزء الخاص باللغة الإنجليزية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حضر مع حرمه الحفل العالمي، والذي تناقلته وسائل الإعلام العالمية، ولفت أنظار جميع دول العالم.

عبدالواحد: راعينا المزج بين الأقصر بلدنا واللحن الحديث

وكشف إيهاب عبد الواحد، ملحن «بلدنا حلوة» كواليس العمل على أغنية افتتاح حفل طريق الكباش، قائلا إنها استغرقت وقتا طويلا من العمل عليها وصل إلى شهرين ونصف، لافتًا إلى أنه راعى في لحنه فكرة المزج بين أغنية «الأقصر بلدنا» مع اللحن الحديث، وهو شيء ليس بالسهل، خاصة في ظل وجود جزء باللغتين الإنجليزية والفرنسية، بأصوات محمد حماقي ولارا إسكندر.

تقديم مصر والأقصر أمام العالم بحضور الرئيس السيسي، هو ما صب «عبدالواحد» تركيزه عليه في فكرة الأغنية، حسبما أوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، لافتًا إلى أن وجود أكثر من لغة بالأغنية بجانب الرسم الحركي للرقصات احتاج من فريق عمل الأغنية تركيزا كبيرا، ووضع خطة للعمل من بدايته حتى النهاية، لتخرج الأغنية في شكل متوازٍ مع التصوير، ويكون اللحن منسجم مع الصورة: «أكننا بنخرج اللحن نفسه إخراج غير الصورة».

وأوضح ملحن أغنية افتتاح حفل طريق الكباش، أن الموزع نادر حمدي كان له دور كبير في خروج الأغنية بالشكل المناسب مع الصورة بهذا الشكل: «فكرتنا بأيام زمان لما كانت الأغنية بتتعمل في 4 شهور»، لافتًا إلى أنه قدم العديد من الألحان المهمة في مناسبات مختلفة، إلا أنها يعتبر «بدلنا حلوة» أهمهم، وأكثرهم قربا إلى قلبه.

ملحن بلدنا حلوة: فخور بمشاركتي في نجاح حفل طريق الكباش

«حسيت إني فخور بمصريتي»، بهذه الكلمات عبر «عبدالواحد» عن شعوره بعد رؤيته للرئيس السيسي وحرمه وهم متأثرين بكلمات الأغنية: «فخور إني جزء من هذا النجاح وليا يد فيه»، لافتًا إلى أن الأغنية تعبر عن حجم الوعود التي تم تنفيذها في البلد.

ويشعر إيهاب عبدالواحد، بالفخر بأنه شارك في عمل شاهده جميع دول العالم: «كل الدنيا سمعت مزيكتنا وشافت حضارتنا وقدمنا مصر في شكل مشرف»، مختتمًا حديثه بـ«مصر فيها ناس جامدين في كل حاجة».