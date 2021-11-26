برلمانية تطالب «الصحة» بخفض «فيزيتا» الأطباء الأعلى من 1000 جنيه

طالبت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، الأطباء الذين تتعدى «الفيزيتا» الخاصة بهم 1000 جنيه، بتخفيضها، مراعاة للحالة الاقتصادية، التي يمر بها المواطنين، في ظل انتشار الوباء، الذي أثر سلبيا بشكل كبير على الاقتصاد العام والحالة المعيشية للمواطنين.

وأضافت لاشين، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنها تقدمت بمقترح لمناقشة الحكومة بشأن ارتفاع «فيزيتا» بعض الأطباء، مطالبة وزارة الصحة و السكان ونقابة الأطباء بالتدخل والرقابة على العيادات لضبط أسعار الكشف في العيادات الخاصة، لاسيما أن الصحة هي حق أصيل من حقوق الانسان، ويجب أن يتلقي المواطنين جميعا خدمة صحية جيدة.

تخصيص وقت للكشف في المستشفيات الحكومية

وتابعت عضو مجلس النواب، بأنه يجب على الأطباء الكبار تخصيص وقت للكشف في المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمة للمواطنين غير القادرين مثلما يقدمونها بعياداتهم.

وأكدت لاشين، تلقيها العظيم من الشكاوى في هذا الصدد، مما دفعها لتقديم طلب مناقشه إلى وزارة الصحة، لكونها الجهة المنوطة بتحديد فيزيتا الأطباء و الرقابة عليهم.

مناقشة طلب النائبة بمجلس النواب الأحد المقبل

ومن المقرر مناقشة طلب النائبة، روان لاشين، خلال الجلسه العامة بمجلس النواب الأحد المقبل، كما سيتم مناقشة طلب مقدم من النائبة آيات الحداد، بشأن مسؤولية الحكومة برفع الوعي عن المرض النفسي، وأيضا مناقشة طلب مقدم من النائب عمرو درويش، عن فتح باب المصالحات في مخالفات البناء من جديد.