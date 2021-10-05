مجدي بدران: خدمات المستشفيات الحكومية في مصر أفضل من أوروبا

أشاد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بتعاقد مصر على توريد 162 جهاز أشعة مقطعية متطورة لفحص مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مؤكدًا أنه ليس غريبًا على مصر مواصلة التقدم في مواجهة كورونا، والتي أصابت ما يقارب 236 مليون شخص، وقارب عدد الوفيات للوصول لـ 5 مليون آخرين حول العالم.

أصبحنا نتمتع بتقنيات التكنولوجيا المتقدمة في المستشفيات الحكومية

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «النيل للأخبار»: «أن المواطن المصري أصبح يتمتع بتقنيات التكنولوجيا المتقدمة في المستشفيات الحكومية مثل ما يحدث في الدول الكبرى، وبصورة أفضل من بعض الدول الأوروبية»، مؤكدًا أن التصوير المقطعي المتقدم يساهم في إجراء فحص كورنا أسرع وأكثر موثوقية للذين يشتبه في إصابتهم بعدوى كورونا، خاصة في ظل وجود اختبارات سريعة غير موثوق في دقتها، والوقت المرتبط باختبارالـ«PCR».

أهمية استخدام الأشعة المقطعية في تشخيص الحالات

وأوضح: «أن استخدام التصوير بالأشعة المقطعية يضمن تحقيق تشخيص سريع ويساعد على سرعة اتخاذ القرار بالحجر الطبي أو قرار الدخول للمستشفى أو الخروج منها، ويُساعد في التبوء بنتيجة المرض والمضاعفات المرتبطة به في بعض الحالات»، مضيفا «كما يُساعد أيضا في تجنب التدهور المفاجئ للمرضى، فالأشعة المقطعية تعد أكثر دقة بكثير، وتكشف الحالات التي لا يمكن اكتشافها بواسطة اختبار الـ بي سي أر، كما تظهر نتائجها في نفس اللحظة».

أهمية التشخيص السريع للحالات بشكل مبكر

وأردف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه من المستحسن أن تشخص الحالة سريعًا لأنه يسمح بالاستخدام الأمثل للمعدات الواقية وغرف العزل في المستشفى والحجر الصحي الدقيق للمرضى الخارجيين، فالتشخيص الأسرع فائدة إضافية تسبق العلاج الأسرع، مؤكدًا دور الأجهزة الطبية المتقدمة في العلاج والتشخيص، ودعم خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا، ومبادرة «حياة كريمة».

إشادة بميكنة خدمات الرعاية الصحية في مصر

وأوضح الدكتور مجدي بدران: «أن التكنولوجيا المتقدمة في المستشفيات المصرية ومؤسسات التأمين الصحي جعلت المنظومة الصحية في مصر مضرب المثل، كما أن التحدي المصري لجائحة كورونا تميز بالمعدل المرتفع في الشفاء من كورونا والمعدل المنخفض في الوفيات بسببها»، مشيدًا في الوقت ذاته بميكنة خدمات الرعاية الصحية، فالتكنولوجيا المتقدمة تسمح بالاكتشاف المبكر لأي حالات متوطنة أو مستجدة أو وبائية.

أهمية التحول الرقمي في المنظومة الصحية

وأردف استشاري المناعة، أن التحول الرقمي في المنظومة الصحية، هو تعميم تطبيقات ميكنة التأمين الصحي الشامل مما يسمح للطبيب المعالج بتتبع الحالة المرضية للمريض والحصول على معلومات عن المريض ومعرفة أي مرض مزمن ومتابعة صور الأشعة وأي تقارير أو تحاليل خاصة بالمريض أو علاج سابق له تفيد في التشخيص والمتابعة واتخاذ القرار السريع بما يفيد في تحسين الأداء والبدء السريع في العلاج والحد من قوائم الانتظار.

أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بمجابهة كورونا

وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن استثمار الذكاء الاصطناعي في مكافحة كورونا يساعد الأطباء خاصة أطباء الأشعة على التشخيص الدقيق وسرعة تشخيص حالات الإصابة بكورونا المستجد، كما أن تطبيق خورازميات الذكاء الاصطناعي على الأشعة المقطعية للصدر والتاريخ الطبي للمريض يؤدي إلى تحديد مدى إصابة الشخص بالمرض بنسبة 92%، مردفًا أن توفير الأشعة المقطعية المتنقلة يفيد في تطوير تشخيص حالات الكورونا.