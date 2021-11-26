أفضل دعاء في ليلة الجمعة.. «الإفتاء» توضح

يبحث كثيرون عن دعاء ليلة الجمعة، عبر محركات البحث، تزامنا مع نهاية يوم الخميس، فليلة الجمعة من أحب الأوقات للدعاء، حيث إن يوم الجمعة خير أيام الأسبوع، وخصه الله سبحانه وتعالى بساعة استجابة لكل دعاء، ودوما ما يسعى المسلمين لاغتنام فضل هذا اليوم والتقرب إلى الله بكل الطرق، من الصلاة والذكر والدعاء والصلاة على النبي وغيره.

دعاء ليلة الجمعة: «اللهم لك أسلمت»

وسبق وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى دعاء ليلة الجمعة: «اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأنت رب العرش العظيم اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا»، مؤكدة أن هذا الدعاء من أفضل أدعية ليلة الجمعة.

دعاء ليلة الجمعة المفضل تكراره

ولفتت دار الإفتاء، إلى أن دعاء ليلة الجمعة محبذ الإكثار منه في تلك الليلة، ومن الأدعية: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه سلم وعلى أهله وصحبه أجمعين».

كما أوضحت الدار أن دعاء ليلة الجمعة يمنح الإنسان بركة في صلاته، مثل دعاء: «الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السّماء وهو السميع البصير، اللهمّ إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شرّي، وتكشف بها همّي وغمّي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي يا أرحم الرّاحمين».