غلق كلي لشارع الهرم بسبب المترو.. تعرف على الموعد والطرق البديلة

أعلنت الإدارة العامة للمرور بمحافظة الجيزة، عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامنا مع تنفيذ أعمال محطة مترو أنفاق المطبعة، ضمن محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام، التي تستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية.

الأعمال تتطلب غلقا كليا لشارع الهرم

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في بيان لها، أن أعمال تنفيذ محطة المترو تستلزم غلق كلي لشارع الأهرام، أمام حركة المرور، تحديدا عند تقاطعه مع شارع المحولات حتى شارع أبو الفرج في الاتجاه المقبل من المنطقة الأثرية باتجاه ميدان الجيزة في المنطقة المواجهة لسنترال الهرم وذلك ابتداءً من الساعة 1 صباح يوم الجمعة الموافق 26-11-2021 ، حتى انتهاء الأعمال.

التحويلات المرورية البديلة

وأشارت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم تنفيذ التحويلات المرورية التالية:

- المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير في اتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينا باتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبو الهول، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مرة أخرى والسير يمينا باتجاه محور أنور السادات ترسا سابقا باتجاه كوبري ترسا المستحدث واستكمال السير بمحور أنور السادات، مرورا بكوبري ترسا المستحدث، وتجاوز تقاطع شارع أنور السادات مع شارعي «عزالدين عمر- شارع المحولات» واستكمال السير باتجاه أسفل كوبري عثمان محرم المستحدث «الطريق السطحي» ثم الدوران والعودة مرة أخرى بمحور أنور السادات عن طريق فتحة الدوران أسفل الكوبري، واستكمال السير ثم الدخول يمينا بشارع محمد سالم باتجاه شارع الأهرام.

ولفتت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إلى أنها ستقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.