تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل بمدينة نصر.. غلق كلي يصل لـ 60 يوما

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل بمدينة نصر؛ لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور.

وذكرت الإدارة، في بيان، اليوم الاثنين، أنه بالتزامن مع تنفيذ أعمال مشروع المونوريل بشارع يوسف عباس بالقاهرة، الأمر الذي يستلزم استكمال تنفيذ أعمال الغلق الكلي لشارع يوسف عباس للقادم من شارع على أمين ااتجاه طريق النصر، وذلك بالوصلة من شارع عبد العزيز الشناوي وحتى شارع إسماعيل القباني؛ لرفع وتركيب الكمرات المعدنية، سيتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي:

تنفيذ أعمال المشروع تجري ليلًا

شارع يوسف عباس للقادم من شارع على أمين اتجاه طريق النصر يسلك يمينًا شارع عبد العزيز الشناوى فيسارًا شارع الطيران فيمينًا شارع إسماعيل القبانى والدوران، والعودة اتجاه شارع الطيران فيمينًا شارع الطيران وصولًا لطريق النصر، ويتم تنفيذ الأعمال بدءًا من يوم الأحد 14/11/2021 لمدة سبعة أيام، على أن تكون الأعمال «ليلًا فقط» من الساعة 12 صباحًا حتى 6 صباحًا.

كما يستلزم الأمر الغلق الكلى للشارع خلف مسجد السلام الواصل ما بين شارع أحمد الزمر وامتداد شارع حسن المأمون، لمدة 60 يومًا بدايةً من الساعة 12 صباحًا يوم الأحد الموافق 14/11/2021 على أن يتم استكمال السير بشارع أحمد الزمر فيمينًا امتداد حسن المأمون.