تحويلات مرورية بمحور أبو زيد خضر في القاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع كمر معدني خاص بإنشاء 2 كوبري مشاة بمحور أبو زيد خضر «امتداد محور المشير طنطاوى الغربي»، بدايةً من الحادية عشرة مساء اليوم، وحتى السادسة صباح الغد، على أن يتم تنفيذ التحويلات المرورية التالية:

تحويلات مرورية بمحور أبو زيد خضر

- القادم من امتداد رمسيس اتجاه مناطق القاهرة الجديدة، يسلك مسطح كوبري أبو زيد خضر، فيميناً شارع مدينة مبارك، فالدوران والعودة، فيميناً محور الشهيد واستكمال السير إلى مناطق القاهرة الجديدة والقطامية.

- القادم من مناطق القاهرة الجديدة اتجاه محور أبو زيد خضر، يسلك يميناً منزل المشير طنطاوى اتجاه محور الشهيد.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.