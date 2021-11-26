مواطن أمريكي يمثل أمام محكمة صينية بتهمة قتل امرأة

مثل مواطن أمريكي متهم بارتكاب جريمة القتل العمد، ويُدعى «شديد عبد المتين»، أمس الخميس، أمام محكمة في مدينة نينجبو بمقاطعة تشجيانغ الواقعة شرقي الصين.

ووجهت النيابة العامة الشعبية في نينجبو الاتهام لـ«عبدالمتين»، بارتكاب جريمة قتل امرأة بـ نينجبو في 14 يونيو 2021، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وفد من المشرعين الأمريكيين يزور جزيرة تايوان

من جانبها، قالت وسائل الإعلام الصينية، إن وفدا للمشرعين الأمريكيين زار جزيرة تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، أمس الخميس، وهو ثاني وفد من نوعه يزور الجزيرة خلال الشهر الأخير.

وقالت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست»، إن وفدا من 5 مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين برئاسة النائب الديمقراطي مارك تاكانو وصل إلى تايوان.

ومن المقرر أن تستقبلهم رئيسة تايوان، تساي إينج وين، اليوم الجمعة، كما سيعقد الوفد الأمريكي، أيضا عددا من اللقاءات من مسؤولي الدفاع للجزيرة.

وأشار المركز الأمريكي في تايوان، إلى أن الوفد سيبحث العلاقات الثنائية بين واشنطن وسلطات جزيرة تايوان وقضايا الأمن الإقليمي وغيرها.

وزارة الدفاع الوطني الصينية تصف تصريحات مسؤول هندي بـ الاستفزازية

من جانبها، أعلنت السلطات الصينية، أمس الخميس، معارضتها الشديدة لتصريحات مسؤول عسكري هندي، قال فيها إن بكين تشكل تهديدا لـ نيودلهي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، وو تشيان، إن تصريحات المسؤول الهندي استفزازية، مضيفا إن إثارة ما يسمى التهديد الصيني ينتهك بشدة التوجيه الاستراتيجي الذي وضعه زعيما البلدين الصيني، شي جين بينج، ورئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، بأن البلدين لا تشكلان أي تهديد لبعضهما البعض.

وأضاف «تشيان»، أن إثارة المواجهة الجيوسياسية بين البلدين أمر غير مسؤول وخطير، وأشار المتحدث الصيني، إلى أن قوات الحدود الصينية مصممة على حماية السيادة والأمن الوطنيين، وهي ملتزمة أيضا بالحفاظ على السلام على طول الحدود.

من جانبها، أعلنت موسكو، أن 41 طائرة أجنبية قامت بعمليات استطلاع بالقرب من الحدود الروسية، وقالت صحيفة «النجم الأحمر» الروسية، التابعة لوزارة الدفاع، في بيانات إن محطات الرادار الروسية رصدت 35 طائرة استطلاع و6 طائرات مسيرة بالقرب من حدود البلاد.