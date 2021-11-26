مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بأسيوط

لقيت سيدة مصرعها، أثناء عبورها شريط السكة الحديد، أمام قرية سكرة، التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة.

إخطار أمني بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بوقوع حادث اصطدام قطار بسيدة أمام قرية سكره دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف وبالمعاينة والفحص، تبين اصطدام القطار بالمواطنة «رضا أحمد خليفة»، 27 سنة، مقيمة بعزبة الشيخ والي، التابعة لقرية سكرة، بدائرة المركز، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط تحت تصرف النيابة.

تحريات المباحث حول سبب الحادث

وكشفت التحريات التي، قام بها فريق مباحث المركز، عن أن سبب الحادث هو أنه حال عبور المتوفية شريط السكة الحديد الذي يتخذه الأهالي كمعدية موجودة أمام قرية سكره، فوجئت بقدوم القطار مسرعا ووقع الحادث.

وجرى تحرير المحضر اللازم وجارِ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.