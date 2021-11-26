«كوبيش»: الانتخابات الليبية فرصة لا ينبغي تفويتها

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل، يان كوبيش، إن من الأهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا، ودعا المسؤول الأممي السابق، إلى عدم تضييع الفرصة، بهدف بناء مستقبل يتجاوز كل الخلافات.

وكانت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، قالت يوم الثلاثاء الماضي، إن كوبيش استقال من منصبه بشكل مفاجئ بعد أقل من عام من تعيينه في المنصب.

ووصف كوبيش، الانتخابات الليبية، بأنها فرصة لا ينبغي تفويتها، من أجل مستقبل يتجاوز كل الخلافات، مشيرا إلى أن إقبال الناخبين على التسجيل بكثافة، دليلا على أن الغالبية يتفهمون أهمية الحدث.

«مفوضية الانتخابات الليبية»: سلمنا نحو 1.9 مليون بطاقة اقتراع للناخبين

بدورها، قالت مفوضية الانتخابات الليبية، أمس الخميس، عبر موقعها الرسمي، إنها سلمت نحو 1.9 مليون بطاقة اقتراع للناخبين، داعية الناخبين الذين لم يتسلموا بطاقاتهم الانتخابية، إلى التوجه لتسلمها من مراكز الاقتراع من أجل التمكن من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في 24 ديسمبر المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، عبر مجلس الوزراء الليبي، عن رفضه لـ الهجوم الذي وقع صباح أمس الخميس على العاملين بمحكمة سبها الابتدائية ووصفته بأنه حادثة سلبية تجاه مسار العملية الانتخابية، وكلف المجلس، في بيان، وزارتي العدل والداخلية بالتحقيق في الحادثة.

فرنسا: باريس على وفاق مع روما بشأن وجهات النظر المتعلقة بليبيا

بدوره، قالت الحكومة الفرنسية، إن باريس على وفاق مع روما بشأن وجهات النظر المتعلقة بليبيا، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، ردا على سؤال لـ موقع «ويست فرانس» حول ما إذا كانت ليبيا موضوع خلاف بين البلدين، إن تقارب وجهات نظر فرنسا وإيطاليا بشأن ليبيا جسدته رئاستهما المشتركة لمؤتمر ليبيا الذي عقد في 12 نوفمبر الجاري في العاصمة الفرنسية «باريس».

وشدد الوزير الفرنسي، على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية العام الجاري 2021، فضلا عن الانسحاب التدريجي للقوات الأجنبية والمرتزقة.