أول امرأة تترشح لرئاسة ليبيا.. ليلى بن خليفة رئيس حزب الحركة الوطنية

تقدم 6 مرشحين جدد لرئاسة ليبيا فى اليوم الأخير للترشح للانتخابات الرئاسية، بينهم سيدة وهى «ليلى بن خليفة» والتى تعد أول امرأة تقدم أوراقها للترشح لرئاسة ليبيا، وذلك قبل ساعات من إغلاق باب الترشح اليوم.

وبلغ عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية منذ فتح باب الترشح فى الثامن من نوفمبر الجارى، والمقرر إغلاقه اليوم 22 نوفمبر الجار، 67 مرشحا، ومن المزمع إجراء الانتخابات الليبية 24 ديسمبر القادم.

67 إجمالى المرشحين لرئاسة ليبيا حتى اليوم

وليلى بن خليفة هى الرئيس الحالي لحزب الحركة الوطنية في ليبيا، وسلمت بن خليفة أوراق ترشحها في مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة الليبية في طرابلس.

وسبق أن أقرت رئيس حزب الحركة الوطنية، الذمة المالية في هيئة مكافحة الفساد يوم 12 نوفمبر الجاري، تمهيدا لترشحها في الرئاسة وفقا لقناة «روسيا اليوم».

معلومات عن أول أمرأة تترشح للانتخابات الرئاسية الليبية

- مواليد عام 1975.

- رئيس حزب الحركة الوطنية فى ليبيا.

- تعرف في السابق على أنها ناشطة مدنية ومسؤولة إدارية في منظمة مواثيق لحقوق الإنسان.

- تعود أصولها إلى مدينة زوارة، الواقعة إلى الغرب من طرابلس.

ويعد أبرز المرشحين لرئاسة ليبيا سيف الإسلام القذافى نجل الرئيس الليبى معمر القذافى، واللواء خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى، وعقيلة صالح رئيس الجيش الوطنى الليبى، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية.

وأكد المجلس الرئاسى الليبى أمس، أنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية فى الموعد المقرر لها 24 ديسمبر المقبل.

كوبيش يقدم الأربعاء إحاطة لمجلس الأمن عن الوضع فى ليبيا

وفى السياق، أكد مصدر مطلع في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «يان كوبيش»، سيدلى بعد غد الأربعاء 24 نوفمبر الجاري بإحاطته الجديدة لمجلس الأمن الدولي، حول الأوضاع في ليبيا وآخر المستجدات بشأن المساعي والخطوات المبذولة، في سبيل إقامة الانتخابات الرئاسية في الــ24 من ديسمبر المقبل حسب الموعد المقرر لها وفقا لوكالة الأنباء الليبية.