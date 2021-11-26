العناني: 1500 سائح صعدوا جبل موسى بسانت كاترين أمس

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن قرابة 1500 سائح صعدوا قمة جبل كاترين ليلة أمس للاستمتاع بمشاهدة لحظات شروق وغروب الشمس، متابعًا أن الأجواء فوق قمة الجبل معتدلة نهارا، باردة ليلا لذا يقوم السياح بأخذ بطانية أو أغطية ثقيلة لتفادي التعرض للبرد الشديد لأن درجات الحرارة تنخفض فوق الجبل إلى 10 درجات أو اقل في بعض الأوقات.

وأكد رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المدينة تشهد فترة رواج سياحي لم تحدث منذ عام 2015، حيث بدأت فرص العمل بالنسبة للبدو المقيمين بالمدينة في ازدياد بعد حالة من الركود لسنوات.

الدليل البدوي والجمال أبرز مهن البدو في جبل موسى

وأوضح سليمان محمود أحد أبناء بدو قبيلة الجبالية بسانت كاترين، أن الأهالي لا يعرفون مهنة سوى السياحة لأن فرص العمل بالمدينة تكاد تكون منعدمة، مشيرًا إلى أن سانت كاترين هي مدينة سياحية فقط.

وأشار محمود، إلى أن أبرز المهن المرتبطة بالسياحة هي الدليل البدوي والجمال، بالإضافة إلي وجود كامبات صغيرة يملكها البدو وتتكون من مجموعة غرف مؤهلة لاستضافة السياح.

وتابع محمود، أن الدليل البدوي هو المحرك الأول للرحلات السياحية سواء في قمة جبل موسي أو وديان الأربعين والتلعة، لان أجهزة الأمن لا تسمح بالصعود دون دليل بدوي معتمد ومتدرب على الطرق الجبلية لتسهيل وصول السياح إلى وجهته.

الجمال مهنة تمتهنها أبناء بعض القبائل لأن الجمل كان ولا يزال وسيلة المواصلات لمناطق معينة، الجمال يقومون بنقل السياح من خلف الدير إلى قمة جبل موسى في رحلة نادرة، حيث يشاهد الراكب مناظر طبيعية خلابة وسعر الجمال 250 جنيه في الرحلة.

الانتهاء من الفيلم الوثائقي الترويجي

وأكد اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، أن وزارة السياحة أعلنت قبل أسبوعين البدء من فيلم وثائقي لمدينة سانت كاترين بعنوان «أرض التجلي»، مشيرًا إلى أن فريق العمل وصل للمدينة وشاهد كل الوديان والمعالم السياحية وبدأت أعمال التصوير منذ أسبوع وانتهت اليوم.

أضاف العناني، أنه من المقرر أن يجري عرض الفيلم أثناء الاحتفالية الكبري المقرر إقامتها في سانت كاترين يومي 9 و10 ديسمبر بحضور شخصيات عالمية.