جبل موسي يحقق رقما قياسيا لعدد الزوار في ليلة واحدة: أعلى رقم من 2015

جبل موسي يحقق رقما قياسيا لعدد الزوار في ليلة واحدة: مصريون وأجانب قضوا ساعات الليل علي القمة

تشهد محافظة جنوب سيناء انتعاشه سياحية كبيرة، بدأت منذ أغسطس الماضي، بتدفق السياح الروس والإنجليز والألمان إلي شرم الشيخ.. بعد غياب سنوات، وتمكنت مدينة سانت كاترين في شرم الشيخ من تحقق أرقاما قياسية هذا الشهر في عدد الزيارات، حسب كلام اللواء طلعت العناني رئيس المدينة.

2000 سائح قضوا الليل علي جبل موسي

اللواء طلعت العناني قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه تفقد، اليوم السبت، إنه دير سانت كاترين، واستقبل السياح الذين قضوا ليلة فوق قمة جبل موسي، لمشاهدة غروب وشروق الشمس، مشيرا إلي أن جبل موسي حقق رقما قياسيا في هذه الليلة، باستقبال 2000 سائح أجنبي ومصري، وهو رقم لم يتحقق منذ عام 2015، لافتا إلي أن السياح صعدوا برفقة الدليل البدوي، وسط إجراءات أمنية مشددة، منوها إلى أن الوفود التي تصعد الجبل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وناشد العناني الجميع بضرورة حمل ملابس ثقيلة أثناء رحلة الصعود، لأن الجو يكون بارد ليلا.

طقس معتدل وشمس ساطعة

رئيس مدينة سانت كاترين اكد أن الطقس معتدل في سانت كاترين، ودرجات الحرارة تتراوح بين 20 و 22درجة مئوية، موضحا أن الشمس ساطعة والسياح يستمتعون بهذه الأجواء المعتدلة، في ظل انخفاض درجات الحرارة في دول أوربا وبعض محافظات مصر، لافتا إلى أن المدينة استعدت لاستقبال موسم الأمطار والسيول، وجري تطهير كل مخرات السيول، ومراجعة السدود والبحيرات الصناعية المقامة ضمن مشروع حماية جنوب سيناء من أخطار السيول، مؤكدا استكمال أعمال تطوير مجري السيل بالمدينة ضمن مشروع التجلي الأعظم الذي ينفذه جهاز تنمية سيناء.