«الدليل البدوي» بوصلة السائحين ورادار مراقبة المدقات الجبلية في سانت كاترين

أسرار سيناء كثيرة، الوديان والدروب الجبلية الموجودة في جنوب سيناء لا حصر لها ولا عدد، القليل من هذه الوديان يعرفها البعض، لكن البدو يعرفون كل الدروب والتجمعات بالتفصيل، فهم ينطبق عليهم قول «أهل مكة أدرى بشعابها».

الدليل البدوي في جنوب سيناء هو بوصلة السائح ورادار أجهزة الأمن، الدليل هو مرشد سياحي بسيط يتقن بعض اللغات الأجنبية، وهو عين أجهزة الأمن لمراقبة المدقات والدروب الجبلية وضبط أي مخالفات.

الدليل البدوي استخدمته القوات المسلحة أثناء حرب تحرير سيناء، وأصبح الآن هو المحرك الرئيسي للقيام برحلات السفاري الجبلية.

250 جنيها يومية الدليل

عيد خضر، مسؤول الأدلة في سانت كاترين، قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قبيلة الجبالية تنقسم إلى 4 عائلات «أرباع» يوجد دليل من كل ربع ومسجلين لدى أجهزة الأمن ويحملون بطاقة هوية صادرة من شرطة السياحة، موضحا أنه هو المسؤول عن توزيع الأدلة على السياح بصورة يومية، حيث يجري تقسيم العمل بالدور بين الأدلة.

وأضاف أن الدليل يتقاضى في اليوم الواحد 250 جنيها، وممكن أن يخرج في اليوم الواحد أكثر من 10 أدلة حسب حجم الوفود القادمة إلى سانت كاترين، متابعا أن العمليات منظمة والدليل مدرب لأن قبيلة الجبالية تعمل في هذا المجال من مئات السنين، موضحا أنه في حالة حدوث طارئ يتم جميع الأدلة والتوجه إلى الموقع والتدخل السريع.

وأكد أن العام المقبل سوف يشهد تطورا بالنسبة للأدلة والجمالة الذين يعملون في القطاع السياحي، حيث من المقترح زيادة الأسعار العام المقبل حتى تتناسب مع الأعباء.

الدليل سفير لمصر أمام السياح

رمضان محمود الجبالي، دليل بدوي يعمل في منطقة دير سانت كاترين، يقول إنه لا يعرف مهنة سوى العمل كدليل في دير سانت كاترين، وأنه تعلمها من والده وجده الذي كان يعمل في دير السبع بنات بوادي فيران، وأكد أن هناك عددا كبيرا منهم يجيد عدة لغات، وهو ما يجعله سفيرا لبلاده أمام السياحة.

وتابع أنهم يعرفون الإسعافات الأولية للتدخل حال حدوث حادث فوق الجبل، وقال إن العلاقات الطيبة بين الدليل البدوي والسياح تدفع السائح إلى التواصل باستمرار مع الدليل، وعندما يصل كاترين يصر على اصطحاب الدليل معه.

الدليل البدوي بلا تأمينات أو نقابة

الشيخ جميل عطية، من أهالي قبيلة الخيالية بسانت كاترين، قال إن العنصر الرئيسي بالسفاري الدليل البدوي، وبالرغم من أهمية هذه المهنة، إلا أن الدليل البدوي، يحتاج إلى بعض الامتيازات، لأنه أحد مصادر المساعدة في جلب السياح، وبالتالي العملة الصعبة، مضيفا: «نأمل عمل نقابة للدليل البدوي، وتأمينات ومعاشات، وتزويده ببعض الكورسات في الإسعافات الأولية، لتساعده في التصرف وقت حدوث أي أزمة».

وتابع أن رحلة السفاري الجبلية، تتطلب أشياء ضرورية، حتى تبدأ في الانطلاق، أهم العناصر الدليل البدوي، فبدون الدليل، لن يستطيع السائح القيام بأي سفاري جبلية، لأنه لا يعرف الدروب والطرق الجبلية.

500 دليل بدوي في سانت كاترين

وأكد اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين في تصريح خاص اليوم أن أعداد الدليل البدوي المسجلين لدى الجهات المعنية 500 دليل على مستوى للمدينة ويحملون هوية صادرة من شرطة السياحة، وهم منقسمون إلى مجموعات، كل مجموعة مسؤولة عن قطاع في الدير، وآخرون في جبل موسى وآخرون لزيارة الوديان والقيام بالسفاري الجبلية سيرا على الأقدام.

وأضاف أن الدليل البدوي يجيد أكثر من لغة ويعرف كل الآثار الموجودة في كاترين ويعطي المعلومات الصحيحة للسياح.