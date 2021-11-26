وجبة سحور قادته للشهرة واستدان لألبومه الأول.. ما لاتعرفه عن عامر منيب

على الرغم من كونه من عائلة فنية، نشأ على تاريخ جدته النجمة الكبيرة «ماري منيب»، إلا أن الفنان «عامر منيب»، لم يفكر في خوض غمار الفن في بداية حياته، حتى قادته الصدفة يوماً إلى الاتجاه للفن والتمثيل، ليسطع اسمه بعد ذلك في عالم الشهرة والنجومية، ويتمكن من تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة، ظلت تتذكره حتى بعد رحيله.

وجبة سحور تغير مجرى حياة عامر منيب

امتلك الفنان عامر منيب، موهبة فنية كبيرة، حيث لم يختلف على صوته أحد، ولكنه كان ينوي السفر إلى الخارج من أجل الحصول على الدكتوراه والعمل، إلا أن وجبة سحور تناولها في رمضان عام 1987، غيرت خططه المستقبلية، وفقاً لما جاء في برنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة «دي ام سي».

أصدقاء عامر منيب يطلبون منه الغناء

كان الفنان الراحل عامر منيب، يتناول وجبة السحور مع أصدقائه في رمضان، لتوديعهم قبل السفر إلى أستراليا للدراسة والعمل، فطلب منه أصدقائه حينها الغناء، خاصةً بعد وجود عدد كبير من الفنانين في نفس المكان من بينهم: «محمود ياسين ونور الشريف وحلمي بكر»، فقدم «منيب»، مقطعاً من أغنية لـ موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وأبهر الحضور بصوته، فطلب منه الموسيقار حلمي بكر أن يدرس الموسيقى وينمي موهبته الغنائية، ويتراجع عن قرار السفر.

عامر منيب يلغي قرار السفر ويتجه إلى الفن

كان شغف الفنان الراحل، بالفن هو السبب الأكبر الذي دفعه إلى تنفيذ ما طلبه منه الموسيقار حلمي بكر، فأسرع لإلغاء السفر والالتحاق بكلية التربية الموسيقية حتى يتفرغ لتعلم الفن، كما انجذب لـ«العود»، و«البيانو»، وقرر تعلمهما بجانب بعض الآلات الأخرى.

عامر منيب يبيع سيارته من أجل الفن

وقرر الفنان الراحل عامر منيب، بعد ذلك تكوين فرقة موسيقية وعمل معها داخل أحد الفنادق، فكان يغني أشهر أغاني الراحل عبدالحليم حافظ، واستمر في ذلك لفترة من الوقت، وذلك نتيجة لعدم توفر المال الذي يمكنه من انتاج العمل الفني الخاص به، ثم اتخذ قرراً بـ بيع سيارته الخاصة والدخول إلى عالم الفن، عن طريق إنتاج أول ألبوم له، حمل اسم «لمحي»، حيث تم طرحه في الأسواق عام 1990، وكان لنجاح هذا الألبوم دورا كبيرا في حياته ليستكمل الفنان طريقه الفني، ويحقق نجاحاً كبيراً.