20 خطوة لدعم المرأة في المحليات.. أنشطة مناهضة للعنف وندوات توعوية

اتخذت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات، عدة خطوات فى إطار دعم المرأة ومناهضة العنف والقضاء على كل أشكال العنف والعمل على تمكين المرأة وتفعيل مشاركتها فى كل خطط التنمية.

خطوات هامة في صالح المرأة

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة اتخذت عدة خطوات هامة لصالح المرأة في السنوات السابقة ومستمرة، علاوة على إطلاق فاعليات لمدة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، مشيرا في تصريحات صحفية، إلى أن من بين الخطوات التي تم اتخاذها، ما يلي:

- حرص التنمية المحلية على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة باعتبارها أحد أهداف إستراتيجية مصر 2030 لتحقيق العدالة الإجتماعية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص

- تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات حول مناهضة العنف ضد المرأة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر .

- تنظيم ندوات حول التوعية بحقوق المرأة ومناهضة العنف، والتحرش وزواج القاصرات، و التعامل مع حالات العنف، وتنفيذ ملتقيات عن مشكلات المرأة المعيلة، وتوفير مساعدات للمرأة المعيلة والمعرضة للعنف.

- إنشاء الإدارة العامة لتكافؤ الفرص بالوزارة لدعم دور المرأة في دفع عملية التنمية والتنسيق مع وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات وتوفير فرص عمل منتجة لهن وتدريبهن على بعض الحرف اليدوية.

- أطلقت الوزارة عدة مبادرات في مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة منها مبادرة معاً ضد العنف للتصدي لكل أشكال العنف الأسري والمجتمعي ومبادرة قرية بلا أمية للقضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم والتوعية بأهمية تعليم الفتيات.

- إطلاق مبادرة «يوم في قرية»، بهدف حصر مشاكل المرأة العاملة على مستوى المحافظات

- قامت وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات والبالغ عددها 27 وحدة رئيسية و227 وحدة فرعية على مستوى المراكز والمدن بالتركيز على التمكين الإقتصادي للمرأة.

- العمل على نشر ثقافة العمل الحر والتعريف بالمشروعات الصغيرة عن طريق التعاون مع صندوق التنمية المحلية ومشروعك وتوضيح طرق الحصول على قروض ميسرة .

- تنفيذ عدة ندوات تحت مسمى كيف تبدأ مشروعك، «إبدئي وكبرى مشروعك، مشروعك ناجح، أعرف قدراتك»، وذلك في نطاق مبادرة «انتى منتجة»، والتي تهدف إلى رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات .

- تنظيم ورش عمل بالتعاون مع مراكز التدريب والمراكز الحرفية بالمحافظات على حرف الخياطة والتطريز وصناعة الكليم

- إقامة العديد من المعارض لمنتجات السيدات وخاصة البيئية والتراثية

- إطلاق مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية في 22 محافظة بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان للقضاء على التسرب من التعليم وخفض نسب الأمية بين السيدات، وزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل، وتخفيض نسبة الفقر بين السيدات .

- قامت الوحدات في مجال حماية المراة بالمشاركة في تنفيذ مبادرة «معا ضد العنف»، وتنظيم ندوات للتوعية بأهمية احترام المرأة والمحافظة على حقوقها وأهم أسباب العنف سواء الأسري أو المجتمعى ومن أهم القضايا التب تم التركيز عليها الزواج المبكر والحرمان من التعليم والميراث والتمييز ضد الفتيات .

- تشارك الوحدات في أنشطة مبادرة «حياة كريمة»، من خلال جلسات الحوار المجتمعي وتنظيم القواقل الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة.

تمكين المرأة

- العمل على تمكين المرأة اقتصادياً خاصة في القرى وتوفير دخل يساعدها على الحياة الكريمة من خلال قروض صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

- نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة بدعم صندوق التنمية المحلية تقارب 70% من إجمالي المشروعات .

-إطلاق منصة «إيادي مصر»، بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي لتسويق المنتجات الخاصة بالمرأة فى مشروعاتها المختلفة.

قيادات نسائية

- نسبة القيادات النسائية في الوزارة تصل لنحو 46% و24% من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات

- تنفيذ دورة جديدة لتأهيل رائدات العمل التنفيذي بالمحليات والتي تتراوح أعمارهن بين 30 و40 عاما لتولي مناصب قيادية «دورة قادة المستقبل للسيدات».

- تنظيم دورة تدريبية لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذية النسائية من جميع المحافظات إيمانا من الوزارة بأهمية دور المرأة فى دعم التنمية و التصدي للتحديات.