البابا تواضروس: العنف ضد المرأة مكروه في كل الأديان.. واحترامها واجب

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن هناك لجان متنوعة داخل بيت العائلة المصرية، سواء للشباب أو للتعليم أو للمرأة، ويتم عقد اجتماعات باستمرار، وعمل أنشطة مستمرة، فضلا عن مناقشة القضايا وكيفية علاجها، كما يتم التواصل مع الجهات والوزارات والهيئات المسؤولة عن كل قطاع.

المرأة إنسان كامل

وأضاف «تواضروس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على شاشة «دي إم سي»، أن العنف ضد المرأة مرفوض تماما، ويجب النظر إليها على أنها إنسان كامل مثل الرجل تماما، متابعا: «ربنا لما خلق سواء الرجل أو المرأة خلقهما على أساس الاحترام الكامل والمتبادل بينهما».

العنف ضد المرأة مكروه في كل الأديان

وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن العنف ضد المرأة بكل صورة مكروه في كل الأديان، واحترام المرأة لكونها إنسان واجب، متابعا: «ده ندافع عنه كلنا، ونشترك مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة مع عناصر مؤسسات البلد المسؤولة في هذه الموضوعات».

وتابع: «وإحنا صغيرين بنأخذ الإيمانيات من أسرنا وأهالينا، ومن التربية ومن المدارس، لما الإنسان بيكبر ويبتدي تتكون عنده ملكة التفكير والعقلية ومع القراءات يقدر يحدد موقفه من الدين، يقدر يشوف، برضوا احنا مجتمعاتنا مستقرة، يعني الشخص اتولد بدين معين بيعيش بإيمانه ويتعلمه جيدًا ويكمل حياته به وده أمر جيد، ويجب أن نحترم اعتقاد كل واحد وإيمانياته مهما كانت لأن الدين للديان».