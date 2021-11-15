زيارة استثنائية لجميع نزيلات السجون بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة

بمناسبة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وحرصا من وزارة الداخلية، على المشاركة في تلك المناسبة، استمرارا للدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، وفي إطار تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزيلات، وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات؛ تقرر التصريح لجميع النزيلات (بزيارة استثنائية) خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 16-11-2021، حتى يوم الخميس الموافق 9-12-2021، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث.