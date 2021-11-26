7 أمصال علاجية تقدمها وزارة الصحة للمواطنين بالمجان.. تعرف عليها

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طريق صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك» عن إتاحتها للعديد من الأمصال العلاجية لمختلف المواطنين في الكثير من الأمراض، لذا تستعرض «الوطن» هذه الأمصال العلاجية بالتفصيل.

وزارة الصحة: تقديم الأمصال العلاجية بالمجان

وأكدت وزارة الصحة والسكان على أنه يُمكن لجميع المواطنين الحصول على هذه الأمصال العلاجية بشكل مجاني دون دفع أي مقابل مادي من أجل الحصول عليها.

بالتفاصيل.. الأمصال العلاجية التي تقدمها وزارة الصحة

وتوضح وزارة الصحة والسكان بالتفاصيل مختلف الأمصال التي تتيحها بشكل مجاني، وهي كالتالي:

1 - مصل العقرب.

2 - مصل الثعبان.

3 - مصل الالتهاب الكبدي.

4 - مصل التسمم الممباري.

5 - مصل التيتانوس.

6 - مصل الكلب.

7 - مصل الحيات.

وزارة الصحة توجه نصائح للمواطنين بشأن مرض السكر

وفي سياق آخر، كانت وزارة الصحة والسكان قد وجهت العديد من النصائح لجميع المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن الإصابة بمرض السكر.

الصحة: يجب التوجه إلى أقرب وحدة صحية عند الشعور بأعراض مرض السكر

وأكدت وزارة الصحة على أنه يجب الانتباه جيداً لأعراض الإصابة بمرض السكر، مع التوجه إلى أقرب وحدة صحية من أجل الكشف بشكل مبكر عن الأمراض المزمنة، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة مع الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

الصحة: ينبغي على مرضى السكر التواصل الدائم مع الطبيب المتخصص

كما وجهت وزارة الصحة والسكان العديد من النصائح لمرضى السكر، والتي يأتي من أبرزها هو الحذر من تناول الفيتامينات بشكل مفرط، كما أنهم ينبغي عليهم التواصل بشكل دائم ومستمر مع الطبيب المتخصص، وأنه يمكن لجميع مرضى السكر التعرف على أقرب وحدة صحية من خلال استخدام تطبيق باسم «صحة مصر».